Квартальна виручка Alibaba не виправдала очікувань

22 ноября 2022 г., 13:25

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Китайський гігант електронної комерції Alibaba Group Holding опублікував низьке однозначне зростання квартальної виручки, трохи нижче очікувань, оскільки обмеження COVID-19 і погіршення економічних перспектив стримували споживчі витрати.



Роздрібні витрати в Китаї просіли в цьому році поряд із суворою політикою уряду щодо нульового рівня захворюваності на COVID-19, яка призвела до частих раптових локдаунів і завдала шкоди економічній активності.



Виручка зросла на 3% до 207,18 млрд юанів (28,96 млрд дол.) за три місяці, що закінчилися 30 вересня, в порівнянні з консенсус-оцінкою Refinitiv у 208,62 млрд юанів.



Дохід від управління клієнтами, який відстежує, скільки грошей торговці витрачають на Alibaba, впав на 7% в річному численні, що стало найсильнішим падінням в історії для сегмента, на який зазвичай припадає 30% від загального доходу компанії.



Компанія повідомила про чистий збиток, що відноситься до акціонерів, в розмірі 20,56 мільярда юанів (2,9 млрд дол.). в цьому кварталі.



Поточний квартал також почався не дуже динамічно. Минулого тижня фірма вперше не розкрила дані про продажі в рамках "Дня холостяка", заявивши лише, що результати відповідають торішнім, що стало найнижчим зростанням за всю історію компанії.



Керівництво Alibaba вказує, що приблизно в 15% всіх міст в Китаї спостерігалися аномальні проблеми з логістикою і службами доставки через протоколи COVID-19, що вплинуло на показники торгового фестивалю.



Ant Group, фінансова філія Alibaba, все ще проходить санкціоновану урядом реорганізацію і все ще не відновила плани свого дебюту на публічному ринку після того, як її спроба подвійного лістингу вартістю 37 мільярдів доларів була зірвана в останню хвилину в кінці 2020 року.

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