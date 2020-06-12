ABB поможет HPE снизить энергопотребления суперкомпьютеров

12 июня 2020 г., 15:35

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Компания ABB совместно с Hewlett Packard Enterprise разрабатывает технологии по значительному сокращению энергопотребления высокопроизводительными суперкомпьютерами.



Как отмечается, суперкомпьютерах Cray компании HPE используется специальное решение ABB по энергообеспечению на основе системы постоянного тока высокого напряжения, которое позволяет снизить использование меди в 14 раз. Другое преимущество использования постоянного тока высокого напряжения – существенное сокращение потерь мощности – до 95%. Решение, поддерживающее работу по сети, также позволяет системе питания повышать или понижать мощность в зависимости от вычислительной нагрузки, обеспечивая максимальную производительность как при низких вычислительных нагрузках, так и при полной нагрузке системы.



«ABB и HPE открывают путь для устойчивых высокопроизводительных дата-центров, которые могут помочь человечеству в поиске ответов на жизненно важные вопросы, такие как прогнозирование пандемий, борьба с изменением климата и открытие новых лекарств», – отметил Питер Раадсен (Peter Raadsen), руководитель продуктовой линии в ABB.



«Нам необходимо уметь делать больше вычислений меньшими ресурсами и энергозатратами, – сказал Кристофер Уэллиз (Christopher Wellise), директор по устойчивому развитию HPE. – В HPE мы стремимся ускорить наше движение к циркулярной экономике, частью которого являются инновационные технологии, позволяющие преодолевать ограничения в электроэнергии и ресурсах».



Также совместно разработана система мониторинга в режиме реального времени тепловых и энергетических аспектов работы суперкомпьютеров. В серверах HPE предусмотрены встроенные устройства контроля температуры и потребляемой мощности критически важных компонентов со сбором получаемых данных и отправку отчета через HPE Integrated Lights Out (iLO), собственное программное обеспечение компании по удаленному управлению сервером. Это решение позволяет производить легкую и безопасную настройку, мониторинг и обновление серверов HPE. iLO позволяет пользователям вести мониторинг показателей использования оборудования, энергопотребления и тепловой мощности с помощью таких решений, как HPE OneView, HPE InfoSight, ABB Ability Data Center Automation или сторонних решений по управлению инфраструктурой дата-центров, и принимать меры по оптимизации их работы.



Использование ABB Ability Data Center Automation, как отмечается, может автоматизировать корреляцию между нагрузкой и работой центрального процессора с охлаждением дата-центров. В результате этого энергопотребление можно снизить на 30%.

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