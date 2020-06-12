В мире установлено уже более 1400 систем Canon ColorStream

12 июня 2020 г., 15:05

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Компания Canon сообщила, что сейчас в мире работает уже более 1400 систем Canon ColorStream, установленных на предприятиях с высокими объемами производства, - в центрах обработки данных, у поставщиков услуг печати и в специализированных коммерческих типографиях.



Как отмечается, с момента появления на рынке в 2011 году на этих высокопроизводительных устройствах напечатано уже более 300 млрд страниц A4.



При переходе на цифровую струйную печать ключевым фактором для многих промышленных типографий является уровень качества, которое новое решение может обеспечить по сравнению с уже имеющимся оборудованием. Оливер Винкельман (Oliver Winkelmann), управляющий директор немецкой компании QITS, оказывающей ИТ- и бизнес-услуги, объясняет, почему для его компании качество стало определяющим аргументом в пользу ColorStream: «До определенного момента мы не использовали струйную печать, так как это требовало значительных инвестиций, но не обеспечивало желаемого качества продукции. Мы считали, что пока качество цифровой печати не приблизится к уровню офсета, переход не будет иметь смысла. Но затем все изменилось. Качество перестало быть проблемой, а наши заказчики поняли, как можно оптимизировать процессы и обойтись без пробной печати, которая необходима при офсетной технологии. Постепенно мы перевели большую часть заказов на полноцветное цифровое производство. К 2018 году струйная печать стала стандартом качества даже для наших крупных заказчиков почтовой рекламы».



Систем ColorStream 6000 имеет готовность к работе на уровне 94 % от общего рабочего времени. Кроме того, многие операторы отмечают простоту эксплуатации этих машин. Персоналу больше не требуется вмешиваться в печатный процесс, и они могут посвятить освободившееся время изучению новых возможностей рынка и развитию бизнеса.



Представители Canon отмечают, что собенно популярна система ColorStream во Франции, Германии, Италии и США. Свыше 40 % клиентов установили у себя более одного принтера, а одна немецкая компания — целых 18 машин на трех производственных объектах.



«С момента появления первого принтера ColorStream мы внимательно прислушиваемся к отзывам наших клиентов и постоянно развиваем серию с учетом их потребностей. Поэтому мы очень рады, что востребованность этих решений - уже в их третьем поколении - остается весьма высокой. Когда мы выпустили первый принтер ColorStream, он произвел настоящую революцию в цифровой струйной печати, и с тех пор мы удерживаем лидерство в этом сегменте — наша доля на европейском рынке составляет сейчас 43 %», отмечает Петер Вольф (Peter Wolff), вице-президент Canon Europe по решениям для промышленной печати в регионе EMEA.

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