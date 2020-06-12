Cloudera внесла последний штрих в своё видение «корпоративного облака данных»

12 июня 2020 г., 16:15

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Работающая на рынке Big Data компания Cloudera в четверг выпустила новую версию своей платформы данных, получившую название CDP Private Cloud.

Это предложение, по официальной информации, ориентировано на пользователей гибридных облачных сред. Оно позволяет предприятиям связывать онпремисные ресурсы с общедоступными облаками и анализировать данные в гибридном и многооблачном окружении, обеспечивая при этом согласованность и безопасность этих данных.

Анонсированная платформа объединяет облачное хранилище данных, службу машинного обучения и концентратор данных, работающие в виде экземпляров в автономных операционных средах, называемых контейнерами. Управление SQL-запросами осуществляют Apache Hive или Apache Impala (разработка Cloudera).

CDP Private Cloud базируется на Red Hat OpenShift и, как заявила Cloudera, завершает формирование «корпоративного облака данных», построенного на основе гибридной архитектуры с разделением вычислений и хранения данных. Такое видение делает возможными любые сценарии работы с корпоративными данными в любом облаке.

С CDP Private Cloud, предприятия смогут предоставлять услуги аналитики данных и машинного обучения на порядок быстрее, чем традиционные сервисы управления данными. Новая платформа также позволяет компаниям масштабировать эти услуги по мере роста спроса, оптимизировать вычислительную инфраструктуру и совместно использовать её в течение всего жизненного цикла данных, чтобы повысить эффективность и сократить расходы. Соблюдение политик управления и безопасности обеспечивается последовательно во всех облаках и локальных ИТ-средах.

Директор Cloudera по маркетингу, Мик Холлисон (Mick Hollison), назвал релиз CDP Private Cloud «кульминацией концепции корпоративного облака данных, которая позволяет компаниям осуществлять навигацию по сложным процессам данных в многих облаках, управлять политиками и осуществлять многофункциональную аналитику независимо от того, где находятся данные».

CDP Private Cloud предлагается для технологического ознакомления избранным клиентам Cloudera. О широкой доступности платформы компания планирует объявить этим летом.

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