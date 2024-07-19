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81% користувачів Viber в Україні стикалися з кібершахраями за останній рік

19 июля 2024 г., 16:35
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Rakuten Viber, частина японської компанії Rakuten, що розвиває популярний в Україні месенджер, провела анонімне онлайн-опитування серед 35 тисяч користувачів, щоб дізнатись, чи стикалися українці з шахраями в інтернеті та чи вважають, що їхня кількість збільшилась за рік.

Результати опитування показали, що 81% користувачів стикався з інтернет-шахрайством: 45% з них реагували на атаки зловмисників, а 36% – ігнорували подібні інциденти. Водночас 19% ніколи не зустрічалися з подібним. За рік ці показники залишились практично незмінними.

82% респондентів впевнені, що зловмисників стало суттєво більше. 7% опитаних вважають, що кількість залишилась на тому ж рівні. Тільки 1% українців відповів, що кібершахраїв стало менше. Решта 10% користувачів не цікавляться цим питанням.

Нагадуємо, що у квітні Rakuten Viber повідомляв, що за 2022-2023 роки команда месенджера заблокувала понад 160 тисяч акаунтів шахраїв. Компанія закликає прискіпливо ставитися до будь-яких підозрілих повідомлень та дзвінків, довіряти лише перевіреним джерелам і ретельно перевіряти інформацію про адресата в інтернеті.

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