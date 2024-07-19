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Google, OpenAI, Microsoft, Amazon, Nvidia, Intel, IBM, Cisco та інші гравці сформували Coalition for Secure AI

19 июля 2024 г., 17:31
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Google, OpenAI, Microsoft, Amazon, Nvidia, Intel та інші відомі компанії, що працюють у галузі штучного інтелекту об'єдналися, щоб сформувати Коаліцію за безпечний АІ (Coalition for Secure AI, CoSAI).

Згідно з заявою нової групи, ініціатива спрямована на вирішення «фрагментарного ландшафту безпеки А»І шляхом надання доступу до методологій, фреймворків та інструментів з відкритим вихідним кодом.

Серед інших компаній, що приєдналися до CoSAI, - IBM, PayPal, Cisco і Anthropic. 

CoSAI існуватиме в рамках Організації з просування стандартів структурованої інформації (OASIS), некомерційної групи, яка сприяє розвитку відкритих стандартів. 

Для початку CoSAI у своїй роботі буде концентруватися над трьох напрямках: розробка найкращих практик безпеки АІ, вирішенням проблем у сфері АІ та захистом АІ-додатків.

«Ми використовуємо АІ вже багато років і бачимо великий потенціал для розробників, але також визнаємо його можливості для зловмисників, - зазначив Хізер Адкінс (Heather Adkins), віце-президент Google з питань безпеки, у своїй заяві. - CoSAI допоможе організаціям, великим і малим, безпечно і відповідально інтегрувати АІ у свої системи, допомагаючи їм використовувати його переваги, зменшуючи при цьому ризики».
 

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