Некоторые итоги "CIO Open the Future 2020". Часть 1

Итак, в начале 2020 года мы понимали, что в Украине не было программ обучения, где CIO мог бы за 1,5-2 месяца заметно повысить уровень своих компетенций в важных для него областях.

Также было понимание того, что современного ИТ-директора интересуют практические кейсы, поэтому мы старались придерживаться пропорции 50\50 между теорией и практикой.

Кроме того, важно было учесть и то, что рамки курса и сам материал должны быть намного шире классических ИТ-дисциплин. Поэтому у нас появились такие темы как “Финансы в ИТ“ и “Ораторское мастерство“.

Мы не могли предусмотреть или не знали следующее:

• Какое количество партнеров мы найдем и найдем ли вообще.

• Весь мир накроет Covid-19 и мы будем вынуждены учитывать эту специфику.

• Весенняя программа настолько превысит ожидания участников и нас самих, что в этом же году мы решим запускать продолжение проекта осенью.

О том как проходила весенняя программа "CIO Open the Future", вкратце уже была информация в августе, отмечу лишь самое необычное с чем пришлось столкнуться.

За первые 3 недели после анонса программы получили заявок на 150% планировавшихся мест. В результате нам пришлось чуть увеличить их количество, но отобрать лишь около половины кандидатов.

Из серии забавного - к нам пытались попасть на программу несколько пресейлов. Признаюсь, это было приятно и даже символично, но мы их не взяли в группу )

В карантин мы организовали антикризисную платформу коммуникаций для участников курса, которая позволила делиться опытом работы в создавшихся условиях, помогать друг другу и куда приглашали экспертов, в том числе и от вендоров, для решения возникших вопросов.

Итак, мы смогли завершить весеннюю программу аж в июле 2020 г. и сразу же начали готовиться к осенней, так как результаты проекта превзошли ожидания не только участников, но и нас, организаторов.

Продолжение следует…