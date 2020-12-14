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Андрей Погорелый

Некоторые итоги "CIO Open the Future 2020". Часть 1

14 декабря 2020 г., 18:04
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В этом году наша команда провела две программы обучения "CIO Open the Future", в которых приняли участие 50 ИТ-директоров Украины из разных отраслей – производство, ритейл, банки, авиаперевозки, услуги и др. По результатам проекта хотел бы поделиться некоторыми наблюдениями.

 
Итак, в начале 2020 года мы понимали, что в Украине не было программ обучения, где CIO мог бы за 1,5-2 месяца заметно повысить уровень своих компетенций в важных для него областях.
 
Также было понимание того, что современного ИТ-директора интересуют практические кейсы, поэтому мы старались придерживаться пропорции 50\50 между теорией и практикой.
 
Кроме того, важно было учесть и то, что рамки курса и сам материал должны быть намного шире классических ИТ-дисциплин. Поэтому у нас появились такие темы как “Финансы в ИТ“ и “Ораторское мастерство“.
 
Мы не могли предусмотреть или не знали следующее:
• Какое количество партнеров мы найдем и найдем ли вообще.
• Весь мир накроет Covid-19 и мы будем вынуждены учитывать эту специфику.
• Весенняя программа настолько превысит ожидания участников и нас самих, что в этом же году мы решим запускать продолжение проекта осенью.
 
О том как проходила весенняя программа "CIO Open the Future", вкратце уже была информация в августе, отмечу лишь самое необычное с чем пришлось столкнуться.
 
За первые 3 недели после анонса программы получили заявок на 150% планировавшихся мест. В результате нам пришлось чуть увеличить их количество, но отобрать лишь около половины кандидатов.
 
Из серии забавного - к нам пытались попасть на программу несколько пресейлов. Признаюсь, это было приятно и даже символично, но мы их не взяли в группу )
 
В карантин мы организовали антикризисную платформу коммуникаций для участников курса, которая позволила делиться опытом работы в создавшихся условиях, помогать друг другу и куда приглашали экспертов, в том числе и от вендоров, для решения возникших вопросов.
 
Итак, мы смогли завершить весеннюю программу аж в июле 2020 г. и сразу же начали готовиться к осенней, так как результаты проекта превзошли ожидания не только участников, но и нас, организаторов.
 
Продолжение следует…

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