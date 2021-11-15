Zyxel интегрирует межсетевые экраны с облачным сервисом Avira для лучшей защиты клиентов из SMB от атак нулевого дня

15 ноября 2021 г., 14:45

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Производитель сетевого оборудования Zyxel Networks объявляет об интеграции облачного сервиса Avira Cloud Sandbox с межсетевыми экранами Zyxel серии Advanced Threat Protection (ATP). Благодаря этому компании малого и среднего бизнеса (SMB), использующие шлюзы ATP, смогут точнее выявлять неизвестные угрозы и быстрее предпринимать необходимые меры для защиты от них. Напомним, летом стало известно о поглощении Avira корпорацией NortonLifeLock.

Интересно, что по результатам анализа данных о работе Zyxel Security Cloud, проведенного в лаборатории Zyxel по изучению угроз, выяснилось: из примерно из 100 млн. угроз, выявляемых ежегодно в последнее время, 70% – скрыты в файлах PDF и ZIP. Если не применять специальные меры защиты, то они могут легко заразить компьютер пользователя, который случайно откроет такие файлы.

Значительный рост рисков информационной безопасности требует внедрения решения, способных защитить компании от атак «нулевого дня» и ранее неизвестных атак. Интеграция межсетевых экранов Zyxel ATP с сервисом Avira Cloud Sandbox призвана обеспечить представителям SMB именно такое решение. Благодаря использованию технологии «песочницы» Zyxel ATP автоматически изолирует подозрительные файлы в безопасной среде, где они тщательно проверяются. Если по результатам проверки никаких рисков не обнаружено, файл считается безопасным и не блокируется шлюзом.

В дополнение к усовершенствованной «песочнице» пользователи межсетевых экранов Zyxel ATP получают доступ к непрерывном потоку аналитической информации об угрозах, выявленных установленными по всему миру другими устройствами ATP. Доступ к регулярно обновляемой обширной базе данных сигнатур на основе информации из надежных источников предоставляет клиентам комплексное решение для надежной защиты от эволюционирующих угроз корпоративной сети и ресурсов.

Новый сервис Zyxel доступен всем пользователям межсетевых экранов ATP с пакетом лицензий Gold Security Pack. Пользователи, которые уже купили лицензию, автоматически получают доступ к новому сервису Zyxel без дополнительных затрат и процедур обновления.

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