Samsung разработала первую в отрасли память LPDDR5X DRAM

15 ноября 2021 г., 15:25

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DRAM LPDDR5X от Samsung обеспечит более чем в 1,3 раза более высокую скорость обработки и потребляет почти на 20% меньше энергии, чем предыдущее решение LPDDR5.



Решение LPDDR5X расширит использование высокопроизводительной памяти с низким энергопотреблением не только для смартфонов, но и для искусственного интеллекта и периферийных приложений.



Компания Samsung Electronics объявила о разработке первой в отрасли 16-гигабитной памяти DRAM с низким энергопотреблением и двойной скоростью передачи данных 5X (LPDDR5X).



Чип будет создаваться с использованием технологии на базе 14 нм и будет нацелен на системы высокоскоростной передачи данных, включая 5G, искусственный интеллект (AI) и метавселенную.



«В последние годы быстро расширяются сегменты рынка с гиперподключениями, такие как AI, дополненная реальность (AR) и метавселенная, которые полагаются на чрезвычайно быструю масштабную обработку данных,», отметил Сан Джун Хван, старший вице-президент и глава подразделения по разработке DRAM в Samsung Electronics. Команда дизайнеров. - «Наш чип LPDDR5X расширит возможности использования высокопроизводительной памяти с низким энергопотреблением за пределы смартфонов и предоставит новые возможности для граничных вычислений».



В 2018 году Samsung представила первую в отрасли память DRAM LPDDR5 объемом 8 Гб, а сегодня компания активно выходит за пределы мобильных рынков с первой памятью DRAM LPDDR5X объемом 16 Гб.



Отмечается, что LPDDR5X DRAM будет обеспечивать скорость обработки данных до 8,5 Гбит/с, что более чем в 1,3 раза быстрее, чем у LPDDR5 (6,4 Гбит/с). За счет использования одного из передовых в отрасли техпроцессов, 14-нм, эти чипы памяти также будут потреблять примерно на 20% меньше энергии, чем LPDDR5. Кроме того, микросхема LPDDR5X 16 Гб позволит создавать модули емкостью до 64 ГБ удовлетворяя растущий спрос на мобильную DRAM большей емкости во всем мире.



Позже в этом году Samsung начнет сотрудничество с мировыми производителями чипсетов, чтобы создать более жизнеспособную основу для расширяющегося мира цифровой реальности, при этом LPDDR5X станет ключевой частью этой основы.



Компания заявила, что намерена расширять свою линейку мобильных DRAM за счет постоянного улучшения производительности и энергоэффективности.

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