ZoomCharts совместно Microsoft проведут серию обучающих вебинаров по бизнес-аналитике

14 мая 2020 г., 11:55

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Первые в своем роде цифровые курсы Power BI Zoom Factor пройдут в период с 19 мая по 5 июня и объединят представителей бизнеса и специалистов в области данных из 24 стран. Участники смогут пройти обучение по бизнес-аналитике, ознакомиться с передовыми методами анализа и визуализации данных, а также услышать истории успешного развития бизнеса. Полученные знания специалисты смогут использовать в соревновании по созданию интерактивных отчетов о продажах нового поколения с призовым фондом в размере 10 тыс. евро.

Бизнес-аналитика (business intelligence, BI) имеет чрезвычайно важное значение для тысяч организаций. В свою очередь, формирование культуры интеллектуального принятия решений с учетом фактических данных приводит к росту объема инвестиций в развитие технологий BI.

Цифровые курсы Power BI Zoom Factor организованы с целью объединения усилий представителей бизнес-сообщества и разработчиков BI отчетов. Они позволят создать платформу для обучения и распространения знаний, позволит организациям разработать практический план действий для бизнес-аналитики и позволит сделать данные простыми, доступными, мобильными и интерактивными для каждого работника.

В течение двух недель руководители организаций, генеральные и коммерческие директора, менеджеры по продажам, специалисты по обработке данных, эксперты по бизнес-аналитике и разработчики отчетов смогут участвовать в вебинарах. С их помощью участники узнают о преимуществах, методах внедрения, новейших инструментах и технологиях, тенденциях развития, передовых практиках, а также примерах успешного использования бизнес-аналитики. Особое внимание будет уделено визуализации и анализу данных по продажам.

Событие организует ZoomCharts в сотрудничестве с корпорацией Microsoft.

«Данные служат основой для принятия любого правильного решения. Оперативные данные, которые легко поддаются анализу, предоставленные в доступном для понимания и просмотра формате, является стандартом для современного управления. Недаром мы все активнее говорим о развитии на основе фактических данных на уровне компаний, организаций и даже страны в целом. Именно поэтому совместно с нашим партнером ZoomCharts мы создали уникальную онлайн-программу с элементом конкуренции для изучения технологий сбора, передачи и обработки данных. Мы приглашаем участников из Украины и 23 других стран принять участие в мероприятии Power BI Zoom Factor», – говорит Ян Питер де Йонг, генеральный директор «Майкрософт Украина».

Зарегистрироваться для участия в мероприятии можно на веб-сайте: https://zoomcharts.bi.

Кульминацией мероприятия станет соревнование по созданию отчетов о продажах нового поколения

Разработчики отчетов Power BI получат возможность посетить специальные учебные мероприятия и принять участие в соревновании по составлению отчетов о продажах с общим призовым фондом более 10 тыс. евро. Учебные мероприятия предоставят им возможность: расширить свои навыки работы с отчетами Power BI; ознакомиться с проблемами, которые могут возникнуть при формировании отчетности на практике; открыть для себя интерактивную визуализацию данных, а также лучшие форматы отчетности и передовые практики представления информации для пользователей.

Полученные знания участники будут использовать для создания отчетов о продажах нового поколения. Победителей соревнования с лучшими отчетами выберут представители бизнес-сообщества, которые будут участвовать в мероприятии. Критерии оценки отчета включают: удобство для пользователей, простота использования и способность отчета решать конкретное бизнес-задачи.

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