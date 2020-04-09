«ПриватБанк» позволит сэкономить 12 млн грн в год благодаря отказу от бумажных чеков в POS-терминалах

9 апреля 2020 г., 13:35

0

Tweet

После консультаций с Государственной фискальной службой и платежными системами «ПриватБанк» отказался от обязательной печати чеков в POS-терминалах. Теперь их можно печатать только в случае, если документ нужен продавцу или покупателю.

После успешной авторизации на экран POS-терминала будет выводиться вопрос, печатать ли чек. Кассир при желании клиента выберет необходимый вариант. Такая опция позволит значительно сократить расходы на термобумагу, очистит кассовую зону от чеков, которые выбрасываются сразу же после покупки чеков. По предварительным расчетам, данная инициатива позволит экономить до 2 млн грн в месяц, а значит до 24 млн грн в год.

«Потребность в бумажном чеке возникает только при приобретении товара с гарантией — бытовой техники и тому подобное. В марте 2020 г. в эквайринговой сети «ПриватБанка» прошло около 100 млн операций с печатью двух чеков одновременно, хотя по нашим подсчетам, фактическая потребность в документе была примерно в 5 млн операций. Таким образом, мы экономим средства, сохраняем экологию, а в нынешней ситуации — еще и заботимся о гигиене, минимизируч физический контакт между продавцом и покупателем», — рассказал руководитель направления по работе с торговыми предприятиями «ПриватБанка» Евгений Васильцов.

Отмечается, что квитанции по всем сделкам сохраняются в электронном виде и в выписках в Приват24, где при необходимости их можно получить.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации