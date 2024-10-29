AST SpaceMobile вивела на орбіту перші п'ять комерційних супутників

29 октября 2024 г., 11:45

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Компанія AST SpaceMobile оголосила про успішний запуск своїх перших п'яти комерційних супутників BlueBirds 1-5. Повідомляється, після завершення цієї технічної роботи, що випереджає графік на 6 тижнів після запуску супутників, BlueBirds готуються до комерційної та державної експлуатації.



«Запуск перших п'яти комерційних супутників є важливою віхою для компанії. Ці п'ять супутників є найбільшими комерційними комунікаційними масивами, коли-небудь запущеними на низьку навколоземну орбіту», - прокоментував Абель Авеллан (Abel Avellan), засновник, голова ради директорів і генеральний директор AST SpaceMobile. «Введення в експлуатацію цих супутників - значне досягнення, і тепер ми прискорюємо наш шлях до комерційної діяльності».



«Розгортання наших перших п'яти комерційних супутників BlueBird знаменує собою лише початок нашого шляху», - продовжив пан Авеллан. «Готуючись до надання комерційних послуг, ми, як і раніше, прагнемо розширювати межі інновацій. Наша команда вже старанно працює над створенням наступного покоління супутників, які вдесятеро збільшать місткість наших нинішніх BlueBird, ще більше перетворюючи мобільний зв'язок і забезпечуючи ще більші переваги для наших клієнтів і партнерів по всьому світу».



AST SpaceMobile забезпечуватиме 100-відсоткове покриття по всій території США, надаючи послуги через більш ніж 5600 стільників у преміальному низькочастотному спектрі завдяки стратегічному партнерству з провідними операторами, такими як AT&T, Verizon, Vodafone та іншими.



Технологія AST SpaceMobile містить великі фазовані антенні решітки, на які подано понад 3450 патентних заявок. Ця розробка покликана розширити зону покриття стільникового зв'язку по всьому світу, усунути «мертві зони» і забезпечити широкосмуговим стільниковим зв'язком з космосу регіони з недостатнім рівнем обслуговування. Ці фазовані решітки, найбільші з коли-небудь розгорнутих у комерційних цілях на низькій навколоземній орбіті, підключаються безпосередньо до стандартних смартфонів на широкосмугових швидкостях. Це усуває необхідність у спеціалізованому обладнанні, забезпечуючи безперешкодне використання наявних мобільних телефонів, а також розширюючи та доповнюючи мережі мобільних операторів.



Технологія AST SpaceMobile також пропонує значні переваги для урядових додатків, оскільки її можливості подвійного призначення підтримують як комунікаційні, так і не комунікаційні сценарії використання. Підхід компанії дозволяє їй постачати передові рішення космічного базування для різноманітних стратегічних потреб, забезпечуючи масштабований, безпечний та надійний зв'язок для підтримки різних урядових місій.

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора