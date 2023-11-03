«Жахливо швидка» презентація Apple

3 ноября 2023 г., 17:35

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Незвичайна «гелловінська» презентація Apple принесла трохи новинок і виявилася першою за багато років, яку проспала вся Європа. Власне, побачивши, що вона триватиме 30 хвилин, я зрозумів, навіщо її поставили так незручно – любителі презентацій не пробачили б такого короткого заходу у звичайний час.

Незвичайно ще й те, що одночасно представлені всі три процесори – M3, M3 Pro, M3 Max. Раніше Apple починала з базового чипа, а просунуті версії показувала окремо. Представлені також нові MacBook Pro, у яких більше (ніколи?) не буде Touch Bar (а я якраз знайшов і кілька разів поексплуатував його корисність). Тим більше, що 13-дюймової моделі теж не буде. Базова модель MacBook Pro тепер коштує $1599 і вона 14-дюймова.

Порадували можливості по пам'яті, але добре помітно, що навіть 3-нм техпроцес не дає прориву – усі порівняння вимовляються з M1, тільки так вдається показати зростання на 30-50%. Щоправда, це ми знову зажерлися – зростання зі стану «M1 таке швидке, що нічого більше хотіти» ще на 30% виглядає як «нічого особливого, інкрементальне зростання».

Оновлення iMac має добрий вигляд, але завзятість, з якою Apple наполягає, що його треба використовувати на кухні, дивує. Я саме перед переглядом зіткнувся з необхідністю протерти частину поверхонь на кухні та з жахом уявив, що це міг би бути не міксер, а iMac. :)

Ну, а загалом, все добре. Особливо те, що все шоу знято на iPhone 15 Pro Max. Мимоволі подивишся на камери й замислишся, навіщо це все?

UPDATE: Правда, Apple, звичайно, лукавить – якщо подивитися ролики, як це знімалося, то там тільки світла на десятки тисяч доларів, плюс візки, крани, стабілізатори та дрони, що робить не дуже чутливою економію на камері. До речі, для фільмування використовували Blackmagic Camera, яку я згадував нещодавно.

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