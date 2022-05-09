За минулу добу знешкоджено 327 вибухонебезпечних предметів

9 мая 2022 г., 13:25

Протягом доби піротехнічними підрозділи ДСНС залучалися 56 разів, виявлено, вилучено і знешкоджено 327 вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 14,95 га.



Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області – 3 тис. 644 рази, Київщині – 1 тис. 758, Миколаївщині – 1 тис. 275, Черкащині – 714, Чернігівщині – 590, Сумщині – 410.



Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення росії знешкоджено 98 тис. 864 вибухонебезпечних предметів та 593,4 кг вибухової речовини, у тому числі 1 тис. 966 авіаційних бомб. Обстежено територію площею 18 тис. 764,65 га.



У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідомте за номером телефону- 101. Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням: https://dsns.gov.ua/uk/protiminna-diyalnist

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