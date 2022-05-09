Dell розширює портфель APEX за допомогою керованих послуг для багатохмарного кібервідновлення

9 мая 2022 г., 12:32

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Dell Technologies анонсувала нові хмарні можливості, розширену екосистему та пропозиції, які допомагають клієнтам керувати та захищати програми в центрах обробки даних і багатохмарних середовищах.



«Наші клієнти хочуть допомогти зменшити складність і шукають рішення, які використовують загальний підхід до управління даними, де б вони не були – від загальнодоступних хмар, до центру обробки даних і на периферії», – підкреслив Чак Віттен (Chuck Whitten), операційний директор Dell Technologies. - «Ми створюємо портфоліо програмного забезпечення та послуг, які спрощують локальні та мультихмарні середовища та пропозиції».



Згідно з нещодавнім звітом Gartner, витрати кінцевих користувачів на інформаційну безпеку та управління ризиками становитимуть близько 168 млрд дол. у 2022 році, що на 13 млрд дол. більше.



Dell розширює свій портфель APEX, запровадивши послуги Dell APEX Cyber ​​Recovery Services. Ці служби перші в серії нових повностекових рішень, які забезпечують роботу в хмарі, спрощують відновлення після кібератак. Компанія керує щоденними операціями зі сховищ кібервідновлення та допомагає відновлювати дані. Dell надає стандартизовані конфігурації, спрощені варіанти відновлення маючи досвід майже 2000 ізольованих рішень сховища, розгорнутих по всьому світу.



Компанія розширює охоплення своєї багатохмарної екосистеми та прискорює доступ до своїх пропозицій захисту даних для загальнодоступних хмар, випустивши Dell PowerProtect Cyber ​​Recovery для Microsoft Azure. Нова послуга приєднається до широкого портфоліо пропозицій Dell, доступних через Azure Marketplace, і дозволить організаціям:



Розгортати ізольоване кіберсховище у загальнодоступній хмарі, щоб надійніше захищати та ізолювати дані від атаки програм-вимагачів, підвищуючи стійкість до кібернетики та допомагаючи зменшити вплив кібератак.

Забезпечувати гнучкі варіанти відновлення в разі кібератаки, включаючи відновлення в центрі обробки даних, у новій приватній мережі Azure або в середовищі Azure без впливу.



Dell також розширює свою співпрацю з AWS, анонсуючи CyberSense для Dell PowerProtect Cyber ​​Recovery для AWS. Завдяки пропозиції організації зможуть:



Використовувати адаптивну аналітику, скануйте метадані та повні файли, а також використовуйте інструменти машинного навчання та криміналістичної експертизи для виявлення, діагностики та прискорення відновлення даних.

Відстежувати файли та бази даних, щоб визначити, чи сталася кібератака, і ідентифікуйте останню відому непошкоджену копію даних, щоб пришвидшити більш безпечне та конфіденційне відновлення.



На основі січневого впровадження Project Alpine компанія Dell демонструє, як її програмне забезпечення для зберігання даних можна використовувати в загальнодоступних хмарах, таких як AWS і Azure. Project Alpine забезпечить мобільність даних і послідовну роботу в локальних і загальнодоступних хмарних середовищах. Організації зможуть швидко розгортати або легко використовувати програмне забезпечення та послуги для зберігання даних Dell, які забезпечать ефективність і захист у загальнодоступній хмарі на основі провідного в галузі корпоративного сховища.



Завдяки програмному забезпеченню для зберігання даних Dell у загальнодоступній хмарі клієнти зможуть безперешкодно переміщувати дані в хмару та використовувати хмарні аналітичні послуги. Розробники можуть писати програми один раз і розгортати їх у будь-якому місці, де вони потрібні, щоб створити узгоджений, власний хмарний досвід у кількох загальнодоступних хмарах.

Послуги Dell APEX Cyber ​​Recovery доступні сьогодні в Сполучених Штатах, а ширша доступність запланована на кінець цього року Dell PowerProtect Cyber ​​Recovery для Microsoft Azure стане глобально доступним у другій половині 2022 року. CyberSense для Dell PowerProtect Cyber ​​Recovery для AWS стане глобально доступним у другій половині 2022 року.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист