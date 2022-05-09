Китай наказав уряду та державним компаніям збавлятися від іноземних ПК

9 мая 2022 г., 14:25

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Як повідомляє Bloomberg влада Китаю має намір позбутися комп'ютерів іноземного виробництва та імпортних операційних систем у державних організаціях та корпораціях з державною участю.



Китай наказав центральним урядовим установам і державним корпораціям замінити персональні комп’ютери іноземних брендів на вітчизняні альтернативи протягом двох років.



Ця вправа, яка була санкціонована центральними державними органами, в кінцевому підсумку замінить щонайменше 50 мільйонів ПК лише на рівні центрального уряду.



Це рішення знаходиться у руслі десятирічної кампанії Китаю із заміни імпортних технологій місцевими альтернативами. Масштабні зусилля спрямовані на зменшення залежності країни від геополітичних конкурентів, таких як США, у всьому, від напівпровідників до серверів і телефонів.



Експерти кажуть, що ймовірно нові програми безпосередньо вплинуть на продажі HP Inc. та Dell Technologies, найбільших брендів ПК в країні після місцевої Lenovo.



У минулу п'ятницю в Гонконзі почали рости акції китайських компаній - Lenovo піднялась на 5%, тоді як розробник програмного забезпечення Kingsoft отримав 3,3%. На біржах материкового Китаю Inspur Electronic Information Industry, виробник серверів, зафіксував приріст на 6%, тоді як Dawning Information Industry - на 4%.



Поштовх до заміни іноземних постачальників є частиною довготривалих зусиль, спрямованих на те, щоб Китай перестав залежати від американських технологій – уразливість, яка виявилася після того, як санкції проти таких компаній, як Huawei Technologies, вдарили на місцеві фірми та підприємства. Ця ініціатива прискорилася з 2021 року, коли центральний уряд Китаю тихо надав повноваження секретній організації, яку підтримує уряд, для перевірки та схвалення місцевих постачальників у чутливих областях від хмар до напівпровідників.



Останній проект заміни ПК також відображає зростаючу стурбованість Пекіна щодо інформаційної безпеки, а також довіру до власного обладнання: сьогодні найбільші у світі виробники ноутбуків і серверів включають Lenovo, Huawei та Inspur, а місцеві розробники, такі як Kingsoft та Standard Software, зробили швидкі успіхи в офісному програмному забезпеченні боруючись з Microsoft та Adobe.



Пізніше, як повідомляє Bloomberg, кампанія буде поширена на уряди провінцій, які також стануть дотримуватись дворічного терміну.



До речі, Lenovo зараз покладається на американські мікросхеми, але вже створила власний підрозділ із виробництва чіпів та інвестувала щонайменше у 15 фірм, що займаються розробкою напівпровідників.

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