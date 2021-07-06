За кулисами «CIO Open the Future»

6 июля 2021 г., 13:21

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CIOneer вместе с партнерами провели уже три программы развития «CIO Open the Future», на которых расширили свои знания более семидесяти IT-директоров украинских предприятий из разных отраслей – производство, ритейл, банки, транспорт, услуги, и др.

Хотел бы представить некоторые наблюдения по результатам наших программ.

Итак, в самом начале мы понимали, что в Украине нет компактной программы, где ИТ-директор может за 1,5 месяца значительно повысить и систематизировать свои знания.

Мы также понимали, что формат ”100% отличной теории” не подойдет, именно поэтому мы ввели много практических кейсов и дискуссий в пропорции 50\50 между теорией и практикой.

И самое главное, что мы выдержали правильную комбинацию блоков, направленных на развитие Hard и Soft skills. Например ”Управление проектами Agile”, “Бизнес-процессы“ с одной стороны и ”Управление командой” и ”Ораторское мастерство” с другой.

А что же ”за кулисами”?

С каждой новой программой увеличивается пропорция физические/юридические лица, если мы смотрим на то, как оплачивается обучение. Это означает, что участники понимают ценность инвестиций в свои знания.

Количество проактивных участников - тех, кто делится опытом, инициируют дискуссии, растет с каждой программой. Это очень положительный момент, так как добавляет динамику в ход обучения.

На третьей программе количество записей на менторские сессии (которые входят в стоимость программы) превысило наш прогноз в два раза. Мы просчитались, но одновременно это было признанием того, что менторы курса действительно профессионалы, на опыт которых рассчитывают участники и самое главное активно этим пользуются.

Напомню, что следующая программа стартует уже в сентябре «CIO Open the Future».

Продолжение следует…

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