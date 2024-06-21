Як підвищити ефективность управління критично важливими сайтами інфраструктури Edge

21 июня 2024 г., 18:52

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З метою забезпечення якості обслуговування клієнтів на високому рівні, підприємства та організації незалежно від галузі інвестують у підтримку процесів автоматизації та розподілену інфраструктуру

, яка базується на граничних обчислювальних середовищах. Автоматизація допомагає компаніям оптимізувати операції, скоротити витрати та підвищити якість обслуговування клієнтів.

Однак управління інфраструктурою віддалених сайтів являє собою серйозну проблему при зростанні таких мереж до сотень і тисяч. Навряд чи у будь-якої компанії є ресурси і бюджети для моніторингу та управління усіма серверами, системами зберігання даних, рішеннями безпеки та ДБЖ, які підтримують критично важливі додатки на рівні кожного окремого Edge-вузла. І ця проблема зростає з кожним днем. За даними Gartner, 75% корпоративних даних до 2025 року створюватимуться й оброблятимуться за новими технологіями, які виходять за межі традиційних централізованих центрів обробки даних або хмари.

Оскільки підприємства все більше покладаються на інфраструктуру Edge, вони повинні розв'язати низку завдань для забезпечення стабільності та безперервності процесів.

По-перше, більшість віддалених сайтів корпоративних IT-мереж не мають персоналу, але їх необхідно контролювати та керувати ними, щоб уникнути простоїв.

По-друге, розширення інфраструктури Edge збільшує споживання ресурсів, тому компаніям потрібні інструменти, щоб зменшити вуглецевий слід і досягти цілей сталого розвитку.

Одним зі способів вирішення цих питань є управління парком ДБЖ. Джерела безперебійного живлення - важливий компонент будь-якого обчислювального майданчика, що забезпечує захист від перепадів та зникнення напруги, мінімізує пошкодження обладнання й забезпечує життєздатність Edge-вузлів. Під час перебоїв в електропостачанні ДБЖ підтримують роботу інфраструктури протягом певного часу та дають змогу коректно завершити роботу серверів та ІТ-середовища.

У цьому контексті спрощення є ключовим моментом для полегшення і без того складної місії управління розрізненою ІТ-архітектурою, і рішенням може стати вдосконалений план обслуговування, який для управління ДБЖ на віддаленому об’єкті виключає фізичну присутність технічних спеціалістів.

Він передбачає передачу обов'язків з моніторингу досвідченому постачальнику послуг, який цілодобово стежить за інфраструктурою, включно з усуненням неполадок, віддалено або на місці. При цьому надаються рекомендації щодо поліпшення технічного обслуговування і розуміння суті операцій. Крім того, прискорюється час реагування або SLA для забезпечення швидкого усунення потенційно критично-важливих випадків. Забезпечується покриття запасних частин для будь-якого компонента ДБЖ, якщо потрібна заміна, включно з батареєю. Також замовник отримує доступ до спеціалізованого та гнучкого навчання у надійного постачальника для розширення можливостей команди у розвитку власних навичок.

Як приклад можу привести подібний план обслуговування від Schneider Electric - EcoCare для однофазних ДБЖ, в якому реалізовано предиктивне обслуговування. Використовуючи аналітику даних, віддалені експерти відстежують використання і стан батарей, щоб продовжити їхній життєвий цикл. Наприклад, проблема передчасної втрати ємності батарей може бути пов’язаною з такими умовами, як високі температури, якщо її усунути, це допоможе подовжити їхній термін служби.

Сьогодні, як ніколи раніше, підприємства очікують повної видимості своїх критично важливих активів, що перебувають під управлінням, зі зручним і простим у використанні цифровим інтерфейсом. З порталом, доступним 24 години на добу 7 днів на тиждень, і персоналізованим досвідом, як у mySchneider, підприємства тепер мають повну видимість активів і гарантійного статусу, онлайн-чат, цифрові права, планування відвідувань і звіти.

Варто підкресли екологічний аспект даного рішення. Адже віддалений моніторинг дозволяє мінімізувати відрядження технічного персоналу, що впливає на скорочення викидів вуглекислого газу, а також зменшити кількість відходів, завдяки подовженню терміну служби батарей.

До речі, в деяких країнах клієнти вже отримали можливість утилізації зношених свинцево-кислотних батарей в екологічно-безпечний спосіб, що, у свою чергу, сприяє впровадженню циркулярності. Вони отримують передплачені сертифікати для відправлення батарей на підприємства, які займаються належним переробленням.

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