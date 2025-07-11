AI-толерантні ДБЖ - перша лінія захисту для дата-центрів майбутнього

11 июля 2025 г., 17:59

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Інфраструктура AI-систем вимагає новітнього підходу до електроживлення. Навантаження в таких середовищах змінюється миттєво - мова йде про мілісекунди - що створює серйозний тиск на інженерні системи. Якщо джерело безперебійного живлення не готове до таких коливань, ризик збою в роботі зростає в рази. Саме тому сучасні дата-центри потребують AI-толерантних ДБЖ - здатних гнучко й стабільно працювати навіть під екстремальними навантаженнями.





Чому звичайні ДБЖ - вже не варіант

Під час тренування AI-моделей графічні процесори працюють синхронно, що створює динамічний, нестабільний профіль навантаження. Такі «стрибки» потужності можуть спричинити критичні збої, якщо ДБЖ не здатне прийняти динаміку навантаження. Першою лінією захисту тут є саме ДБЖ - і якщо воно не AI-толерантне, усе інше вже не має значення.





Як перевіряється AI-толерантність

Компанія Schneider Electric протестувала свої системи Galaxy V-серії, зокрема Galaxy VXL, у реальних умовах з використанням профілів навантаження від гіпермасштабних клієнтів. Результати вражають: ДБЖ справлялося з миттєвою динамікою навантаження від 1% до 100% без просідань, витримувало 125% навантаження протягом 10 хвилин і навіть 150% - протягом хвилини. Усе це - при температурі 40°C.





Такі результати демонструють, що Galaxy V- серії може без проблем підтримувати роботу навіть найвибагливіших AI-навантажень.





Акумулятори: не всі однаково корисні





Коли йдеться про стабільність, важливу роль відіграє тип батарей. Зокрема літій-іонні акумулятори мають суттєві переваги відносно VRLA акумуляторів при нестабільному електроживленні в умовах високої динаміки зміни навантаження робочих процесів АІ. Це має вирішальне значення для операторів центрів обробки даних, які впроваджують АІ у великих масштабах. Крім продуктивності, літій-іонні акумулятори мають довший термін служби, ніж VRLA варіанти, що зменшує потреби в обслуговуванні та знижує загальну вартість володіння при використанні з ДБЖ для застосування в центрах обробки даних штучного інтелекту.





Для AI-інфраструктури це не просто плюс — це стратегічна перевага.





Резервування, масштабування і Live Swap

AI-навантаження ростуть - і будуть зростати. Але це не означає, що потрібно відразу будувати гігантський дата-центр «із запасом». Galaxy VXL підтримує модульну архітектуру та паралельні конфігурації (n+0, n+1), що дозволяє масштабуватись у міру зростання потреб.





Особливість Live Swap - можливість додавати чи замінювати модулі без зупинки системи. «Це як замінити колесо, не зупиняючи автомобіль».





Підсумок

AI вимагає не просто надійного електроживлення - потрібна інтелектуальна та гнучка енергетична інфраструктура. Наприклад, випробування навантаженням Schneider Electric показують, що Galaxy VXL разом з іншими 3-фазними ДБЖ серії Galaxy V зберігають стабільну вихідну потужність, попри значні коливання навантажень ШІ. Це означає, що наші рішення забезпечують підтримку АІ-кластерів, знижуючи ризик перебоїв у живленні. А завдяки вбудованій модульності та резервуванню, ДБЖ Galaxy VXL дозволяють центрам обробки даних підвищити стійкість, масштабованість та забезпечити готовність до майбутніх потреб.

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