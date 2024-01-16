Як модульні ДБЖ розкривають бізнес-можливості для постачальників ІТ-рішень

16 января 2024 г., 15:39

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Нове покоління модульних джерел безперебійного живлення середньої потужності дає постачальникам ІТ-рішень можливість розширити свій бізнес, пропонуючи більш ефективні рішення для своїх клієнтів.

Нові модульні ДБЖ легші, компактніші та щільніші, забезпечують більшу потужність і займають удвічі менше місця.

Вони покликані вирішити деякі з серйозних проблем, з якими стикаються замовники по ходу того, як зростає їхнє ІТ-середовище. Наприклад, замовникам дедалі частіше потрібна велика потужність захисту для підтримки застосунків із великим обсягом даних, які вони впроваджують для цифрової трансформації. Досить часто такі додатки розміщуються на периферійних обчислювальних майданчиках, де простір обмежений, тому більш компактні та щільні за потужністю ДБЖ добре підходять для таких середовищ.

Слід зазначити, що нове покоління модульних ДБЖ середньої потужності може забезпечити до 20 кВт живлення, займаючи при цьому вдвічі менше місця, ніж старі пристрої потужністю 16 кВА. Крім того, завдяки своїй конструкції модульні пристрої забезпечують більшу масштабованість і резервування. Замість того, щоб купувати новий пристрій щоразу, коли потрібно збільшити потужність, замовники можуть використовувати слоти розширення для додавання додаткової потужності та резервних батарей.

Ці пристрої стали компактнішими та щільнішими завдяки двом факторам: використанню менших за розміром і легких літій-іонних батарей і напівпровідників нового покоління, які забезпечують значне збільшення щільності потужності та ефективності, що також важливо для підвищення екологічності. Модульні пристрої також оснащені можливістю віддаленого керування, що дає постачальникам рішень можливість надавати послуги віддаленого моніторингу та управління.

Модульні пристрої можуть розширюватися до 20 кВт, але замовникам не обов'язково починати з 20 кВт. Вони можуть нарощувати потужність у міру масштабування своїх ІТ-завдань та Edge-середовищ.

Це дозволяє постачальникам ІТ-рішень забезпечувати превентивний розвиток, розв'язуючи проблему клієнтів, яким у міру зростання їхніх середовищ постійно не вистачає місця в стійках та резерву потужності.

ДБЖ модульної конструкції мають широкі перспективи застосування на ринку. Постачальники рішень можуть використовувати їх для заміни старих, менш ефективних пристроїв, що займають багато місця, або для збільшення потужності по мірі зростання задач. Також є можливість включити модульні ДБЖ у більш комплексні рішення з програмним забезпеченням для моніторингу, послугами та додатковою ІТ-інфраструктурою.

Таким чином, постачальники ІТ-рішень можуть розвивати свій бізнес у напрямку надання послуги віддаленого моніторингу та управління після продажу ДБЖ. Це особливо привабливо для клієнтів із edge-системами, оскільки такі обчислювальні майданчики зазвичай не укомплектовані персоналом, тому клієнтам, які не мають достатньої ІТ-підтримки, потрібні постачальники рішень для їхньої експлуатації та обслуговування.

Ще одна перевага модульних ДБЖ - простота. Ці пристрої легко налаштовувати, обслуговувати та керувати ними. Оскільки вони важать набагато менше за традиційні, для їхнього встановлення потрібно всього дві людини. Це означає, що постачальники рішень можуть виділяти менше персоналу на розгортання.

Крім того, обслуговування мінімальне, оскільки літій-іонні батареї служать набагато довше, ніж свинцево-кислотні, що використовуються в традиційних пристроях. Таким чином, можна не міняти батарею протягом усього терміну служби пристрою.

Додатковий фактор, що спрощує обслуговування, - віддалений контроль. Користувачі можуть віддалено перезавантажувати як самі ДБЖ, так і під'єднані до них пристрої, що дає змогу вирішити більшість проблем.

Наприклад пристрої серії APC Smart-UPS Modular Ultra забезпечують нижчу сукупну вартість володіння (TCO), особливо якщо врахувати розширюваність технології, простоту обслуговування і можливості віддаленого моніторингу. Модульний ДБЖ, оснащений цими функціями, допомагає запобігти незапланованим простоям і підтримати критично важливі операції.

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