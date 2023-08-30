Про важливість вибору ДБЖ при побудові розгалуженої інфраструктури

30 августа 2023 г., 15:22

+11

голос Tweet

Очікується, що до 2025 року центри обробки даних споживатимуть близько п'ятої частини всієї електроенергії у світі.

Для роботи ІТ-інфраструктури, системи охолодження, резервного енергозабезпечення та загального обслуговування центрів обробки даних потрібна надійна велика потужність, що функціонує безвідмовно. Для підвищення стійкості інфраструктури, особливо з урахуванням збільшення кількості невеликих центрів обробки даних на віддалених обчислювальних майданчиках, ІТ-адміністратори мають зробити певні кроки.

Одним із таких кроків є оновлення парку джерел безперебійного живлення новими пристроями, що забезпечують більшу ефективність та менший обсяг технічного обслуговування. Інший крок – реалізація стратегії моніторингу інфраструктури та превентивної діагностики, спрямованої на мінімізацію технічного обслуговування та скорочення часу на усунення несправностей.

Кількість енергії, що споживається одним пристроєм ДБЖ, може здатися незначною відносно загального обсягу енергії, що споживається центром обробки даних або обчислювальним майданчиком. Однак у випадку банку зі 100 відділеннями або роздрібної компанії з 1000 та більше магазинами, кожен із цих майданчиків підтримується Edge-вузлом, що містить ДБЖ. Враховуючи кількість таких локацій – показники енергоспоживання вражатимуть.

Тому звісно необхідно встановлювати найефективніші пристрої. Нові серії ДБЖ з інноваційними технологіями дозволяють досягтти цієї мети кількома способами. По-перше, у цих пристроях використовуються широкозонні напівпровідники, які дозволяють працювати при вищій напрузі та вищій частоті, ніж це можливо при використанні традиційних напівпровідників. Це призводить до створення більш потужних та енергоефективних пристроїв, що суттєво зменшує втрати енергії.

Ще однією перевагою нової технології ДБЖ є використання сучасних літій-іонних батарей, термін служби яких досягає 10 років, тоді як для свинцево-кислотних батарей - три-п'ять років. Порівнюючи ДБЖ із свинцево-кислотними батареями (VRLA) та з літій-іонними акумуляторами, фахівці наголошують на таких основних перевагах останніх як зниження витрат, простота обслуговування та надійність.

Дійсно, літій-іонні акумулятори для ДБЖ забезпечують до 5000 циклів зарядки (у випадку з батареями VRLA цей параметр досягає 500 циклів) та кращу стійкість до глибини розрядки. Вони також мають вищу ефективність: майже 100%, як у режимі зарядки, так і розрядки. Що важливо, літій-іонні акумулятори для ДБЖ на 30% легші, ніж акумулятори VRLA, що робить їх установку безпечнішою, простішою та швидшою. Вони можуть працювати без погіршення параметрів та часу роботи при температурі до 40 градусів за Цельсієм. А завдяки вдвічі більшому, ніж у батарей VRLA, ресурсу акумулятора, зменшуються витрати на технічне обслуговування.

ДБЖ нового покоління також допомагають досягти цілей сталого розвитку регіональної інфраструктури завдяки віддаленому моніторингу та управлінню. Підключення до інформаційної мережі дозволяє збирати дані для відстежування подій та керування в режимі реального часу. Ці дані сумісні із системами управління підприємством, що дозволяє надавати інформацію про пристрій у корпоративну платформу моніторингу та управління або сторонню систему управління корпоративною мережею. Ця можливість може значно скоротити потребу у виїздах для обслуговування та усунення несправностей. Наприклад, можна дистанційно перезавантажувати підключене обладнання.

Крім того, віддалено можна перевіряти і контролювати стан батареї та її продуктивність, отримуючи детальні звіти, розраховуючи амортизацію та планувати заміни батарей безпосередньо з користувачем, оптимізувавши роботу спеціалістів з технічного обслуговування в регіоні.

Зібрана інформація про стан батареї дозволяє точно визначити, коли акумулятор потребує заміни, отже допомагає планувати регламент сервісних робіт, запобігати простоям, а також зменшувати витрати за рахунок планової логістики. Якщо йдеться про сотні або тисячі об'єктів, то це означає набагато менші витрати на паливо та на відрядження в цілому.

Зменшити енергоспоживання в центрах обробки даних та на віддалених об’єктах не завжди просто, але можливо. І одним з ефективних способів зробити це, є впровадження ефективної технології ДБЖ на даних критичних об’єктах.

Мікро-ЦОД додає значної гнучкості бізнесу