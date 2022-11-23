Huawei анонсувала компактне ДБЖ SmartLi UPS2000-H

23 ноября 2022 г., 14:35

0

Tweet

Для подолання таких проблем невеликих ДБЖ, як складність налаштування та низька енергоефективність, Huawei випустила UPS2000-H — спрощене, надійне й екологічне рішення для електроживлення, інтегроване з літій-іонною батареєю SmartLi Mini.



Зазначено, що ДБЖ UPS2000-H вирізняється легким впровадженням, експлуатацією та обслуговуванням. Воно призначене для монтажу як у стійку, так і окремо на підлозі. Пристрій вмикається одним натиском кнопки й автоматично запускається протягом трьох хвилин, забезпечуючи спрощене, швидке та безпроблемне впровадження. Пристроєм можна керувати віддалено в режимі реального часу за допомогою хмарних сервісів, що ще більше знижує витрати на експлуатацію та технічне обслуговування.



За заявою виробника, доступність UPS2000-H може досягати 99,999% завдяки мідним шинам підключення. Лазерне зварювання та посилена ізоляція 6 кВ подовжують термін служби SmartLi Mini до 10 років. Батареї SmartLi Mini містять вогнегасник на рівні батарейного модуля для запобігання розповсюдженню вогню, що забезпечує високу надійність UPS2000-H у надзвичайних ситуаціях.

Для моделі UPS2000-H заявлена найкраща в галузі ефективність до 96%, що на 2% вище, ніж у конкурентів. Підвищення ефективності допомагає значно заощадити кошти. UPS2000-H відрізняється високою щільністю потужності: 5 юнітів містять 6 кВт з 40-хвилинним резервним живленням. Порівняно зі звичайною висотою в 14 юнітів, UPS2000-H із системою акумуляторних батарей SmartLi Mini заощаджує місце в шафі на 65% і дозволяє розмістити додаткове ІТ-обладнання заввишки 9 юнітів у тій самій шафі.

Будуємо петабайтну систему зберігання на рішеннях QNAP