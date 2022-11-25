Вже понад 330 тис. фахівців працює в українській галузі ІТ-послуг

25 ноября 2022 г., 15:25

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Навіть на тлі війни ІТ-послуги сягають 13% від сукупного експорту України. Загалом наша країна експортувала цього року ІТ-послуг більше, ніж руд, металів, продуктів машинобудування або олій. Аналітики BRDO дослідили як змінилася ІТ-галузь з 2017 року.

П’ять років тому команда BRDO випустила дослідження «Ринок розробки програмного забезпечення» (PDF), провівши публічні консультації у Києві та Львові, а також онлайн щодо розвитку галузі й перешкод у державному регулюванні.

На той час експорт послуг із розробки ПЗ становив 3,2 млрд дол. (за 2016 рік), що забезпечило більш як 4% експортних надходжень. Індустрія пропонувала близько 100 тис. робочих місць, де зарплата початківця у п’ятеро перевищувала мінімальну заробітну платню по країні.

Серед міст лідерами в цій сфері були Київ, Харків та Львів. При цьому високий рівень заробітної плати зберігався незалежно від міста, що було суттєвим фактором регіонального розвитку.

Тож згідно з актуальним дослідженням за п’ять років ІТ-експорт підвищився на 5,1 млрд дол. і зростає далі попри війну (PDF). За прогнозом, у 2022 році він становитиме 7,6 млрд дол., що втричі більше, ніж показник 2017 року.

На сьогодні у галузі працюють 331 тис. фахівців. За п’ять років індустрія IT-аутсорсингу створила понад 180 тис. робочих місць. Для оцінки використана кількість активних ФОПів за визначеними КВЕДами станом на 08.04.2022 (дата останнього оприлюдненого набору ЄДР) та кількість співробітників юридичних осіб за визначеними КВЕДами за 2021 рік (останні дані оприлюднені «Державною службою статистики України»).

Лідерами у кількості ІТ-працівників залишаються Київ (99 тис.), Харків (44 тис.) та Львів (35 тис.). Втім швидко зростають і менші регіональні ІТ-спільноти. Так, найшвидші темпи демонструють Тернопіль й Івано-Франківськ – у цих містах кількість зайнятих в ІТ зросла на 185% і 171% відповідно. Не відстає й центр України – у Полтаві й Кропивницькому також активно створюються робочі місця в ІТ (+160% і +156% за п’ять років відповідно).

Популярність ІТ-галузі зростає і серед абітурієнтів. Кількість вступників-бакалаврів на компʼютерні спеціальності у 2021 році зросла на 48% у порівнянні із 2017 роком та становила 30 тис. Найпопулярнішими спеціальностями є компʼютерні науки, інженерія програмного забезпечення, компʼютерна інженерія, а також кібербезпека.

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