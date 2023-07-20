Продуктові компанії – найприбутковіші на українському IT-ринку

20 июля 2023 г., 17:25

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Огляд ситуації на українському ринку розробки програмного забезпечення та IT-аутсорсингу, на базі відкритих даних «Державної служби статистики» за 2022 рік, підготував експертно-аналітичний центр BRDO. Згідно з цим звітом минулого року найдохіднішими юридичними особами на українському ринку стали глобальні сервісні компанії: EPAM, GlobalLogic та Luxoft. Загалом п’ять найбільших юридичних осіб забезпечили близько 20% з 7,3 млрд дол. усього українського ІТ-експорту у 2022 році.

Синім позначено сервісні компанії, світло-синім – продуктові компанії та R&D-центри

У рейтингу 30 найбільших представлені також менші сервісні компанії, R&D-центри іноземних продуктових компаній (юридичні особи компаній Samsung, Ubisoft, Snap) та українські продуктові компанії (юридичні особи компаній EVO, Autodoc). Бізнес окремих компаній безпосередньо не пов’язаний з ІТ, хоча і передбачає суттєву технологічну компоненту. Так, дві компанії з Топ-30 займаються обробкою платежів («Український процесинговий центр» та «Віза Україна»), «Фінтех бенд» розвиває банківський сервіс monobank, а «Регіональна газова компанія» постачає газ кінцевим користувачам та розробляє обладнання для газорозподілу.

Події минулого року по-різному вплинули на учасників ринку аутсорсингу. Але можна констатувати, що у цілому він продовжив зростання і Топ-30 компаній отримали на 412 млн дол. більше доходу, ніж у 2021 році (61% цього приросту припадає на п’ять найбільших сервісних компаній). Утім, десять компаній із переліку завершили 2022 рік із меншим доходом, ніж попередній.

Для частини компаній це пояснюється зменшенням попиту на їхні послуги всередині України, для інших – рішенням зменшити обсяг розробки в Україні.

Більша частина компаній отримує дохід в розмірі від 4 до 5 тис. дол. на місяць у розрахунку на одного спеціаліста. Розробники ігрового програмного забезпечення («Плейтика» і «ПТС Юа сервісез») отримують дещо більше.

У 2022 році для ІТ-компаній почав діяти особливий податковий режим у рамках резидентства «Дія.City». Серед іншого, він дозволяє обрати особливі умови оподаткування податком на прибуток, а саме оподаткування окремих операцій (дивіденди, продаж корпоративних прав, роялті, фінансова допомога, інші витрати) за ставкою 9%. Ці особливі умови оподаткування більше відомі як «Податок на виведений капітал».

Серед восьми компаній, що набули статус резидентів «Дія.City» у 2022 році та сплачували податок на прибуток у 2021-2022 рр., лише три зменшили ефективну ставку податку. Водночас для двох компаній ефективна ставка податку на прибуток навіть зросла.

Маржинальність (Profit margin) більшості компаній з Топ-30 становить до 15%. Нехарактерно висока маржинальність зафіксована у двох продуктових компаній, що працюють на українському ринку: «Фінтех бенд» (60%) і «Уапром» (18%), та у компаній, що займаються обробкою платежів: «Український процесінговий центр» (28%) та «Віза Україна» (18%).

Загалом Топ-30 компаній у 2022 році згенерували 307 млн дол. чистого прибутку. Найвищі прибутки у великих сервісних компаній «ЕПАМ системз» і «Глобаллоджик Україна» та у вже згаданого «Фінтех бенд». На ці три компанії припадає понад 60% від чистого прибутку Топ-30 компаній.

Панівною моделлю працевлаштування на ринку залишається контрактування фізичних осіб-підприємців: 17 з 30 компаній тримають у штаті менше 100 співробітників, а 7 з 30 – менше 10.

Більшість резидентів «Дія.City» з Топ-30 (12 з 15) мають принаймні 50 штатних співробітників. Резидентство дозволяє оподаткування праці за меншими ставками й в майбутньому буде обмежувати роботу за ФОП-моделлю. Тому очікувано, що компанії, які вже наймають співробітників за трудовими договорами, матимуть більше мотивації до набуття резидентства. Також можливо, що компанії створюватимуть окремі юридичні особи спеціально для набуття статусу резидента.

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