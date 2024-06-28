Витрати на хмарні сервіси в Китаї зросли на 20% у І кв.

28 июня 2024 г., 17:35

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За оцінками Canalys, витрати на послуги хмарної інфраструктури в континентальному Китаї в першому кварталі 2024 року зросли на 20% в річному обчисленні, досягнувши 9,2 мільярда доларів.



Трійка лідерів хмарного ринку Китаю - Alibaba Cloud, Huawei Cloud та Tencent Cloud - зберегла своє домінування, сукупно зросла на 22% і захопила 72% загального ринку, хоча це на 2% менше, ніж у минулому кварталі.



Хмарні сервіси, пропоновані телекомунікаційними компаніями, на чолі з China Telecom, поступово завойовують більшу частку ринку.



Інвестиції у підтримку додатків штучного інтелекту та значне зниження цін провідними провайдерами стимулювали витрати клієнтів на хмарні сервіси.



Китайський хмарний ринок вступає в нову фазу інтенсивної цінової конкуренції. Провідні постачальники хмарних послуг ефективно стимулюють зростання бізнесу, залучаючи клієнтів за допомогою агресивних цінових стратегій. У квітні 2024 року Alibaba Cloud оголосила про зниження цін на свої основні продукти по всьому світу, а в травні - про подальше зниження цін на свою базову модель штучного інтелекту. Tencent Cloud швидко наслідувала цей приклад, оголосивши про значне зниження цін на свої базові моделі в травні.



"Для підтримки високої прибутковості в умовах жорсткої конкуренції на ринку необхідно розвивати надійну партнерську екосистему. Партнерства можуть збагатити пропозиції клієнтів послугами з доданою вартістю, підтримуючи конкурентні цінові стратегії та підвищуючи загальний рівень задоволеності клієнтів, - зазначає аналітик Canalys І Чжан (Yi Zhang). - Водночас партнерства посилюють диференціацію на ринку, зменшуючи ризики завдяки оптимізованим операціям та гнучкій фінансовій підтримці".



Huawei Cloud і Tencent Cloud представили партнерські програми, орієнтовані на АІ, прагнучи використовувати свої партнерські екосистеми для стимулювання впровадження АІ і прискорення часу виходу на ринок. У першому кварталі 2024 року дохід від хмарних сервісів, отриманий через партнерів, склав 26% від загального обсягу китайського ринку, і очікується, що ця частка буде зростати й надалі.



Alibaba Cloud зберегла лідерство на китайському хмарному ринку в 1 кварталі 2024 року, зайнявши 37% ринку. Протягом кварталу компанія зосередила свою увагу на впровадженні публічної хмари, скоротивши при цьому проекти інтеграції з приватною хмарою. Цей крок має на меті обмежити індивідуальні проекти та зосередитися на більш масштабованих можливостях. Після успішного впровадження зниження цін на продукцію в Китаї, у квітні 2024 року Alibaba Cloud оголосила про суттєве зниження цін на свої основні продукти в 13 глобальних регіонах, із середнім зниженням на 23%. У травні 2024 року Alibaba Cloud запровадила подальше зниження цін, запропонувавши свою базову модель "Tongyi Qianwen" Qwen1.5-32B безкоштовно протягом обмеженого часу, щоб знизити вхідні бар'єри та залучити більше клієнтів. Що стосується капітальних витрат, то в травні Alibaba Cloud оголосила, що створить нові центри обробки даних у п'яти країнах - Південній Кореї, Малайзії, Філіппінах, Таїланді та Мексиці - з метою прискорення своєї глобальної експансії.



У першому кварталі 2024 року Huawei Cloud залишався другим за величиною хмарним вендором у континентальному Китаї з часткою ринку 19%. Cloud продовжував зміцнювати свою надійну партнерську екосистему. У квітні 2024 року Huawei Cloud провела саміт APAC Partner Connection Summit, який ознаменував запуск партнерської екосистеми Huawei Cloud AI Services APAC. Ця ініціатива включала співпрацю з такими відомими партнерами, як iFLYTEK, PwC і KBQuest. Крім того, Huawei Cloud зобов'язалася надавати додаткові стимули в розмірі від 15% до 25% для підтримки партнерів у розширенні їхніх професійних послуг і можливостей продажів, тим самим поглиблюючи фокус на продуктах і рішеннях АІ в конкретних сегментах ринку.



У першому кварталі 2024 року Tencent Cloud забезпечила собі 16% частку ринку і посіла третє місце. У травні 2024 року Tencent Cloud представила три категорії великих модельних інструментів - Knowledge Engine, Image and Video - покликаних полегшити підприємствам розробку АІ-додатків. Одночасно з цим компанія офіційно запустила Generative AI Ecosystem Plan, уклавши партнерство з 17 компаніями для розширення сценаріїв застосування своїх базових моделей АІ. Щоб не відставати від стратегії зниження цін Alibaba Cloud, Tencent Cloud оголосила про значне зниження цін на свої базові моделі в травні, знизивши їх до 70%, слідом за Alibaba Cloud.

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