Adobe розгортає функції штучного інтелекту та планує підвищення цін

14 сентября 2023 г., 13:35

0

Tweet

Reuters пише, що після місяців тестування Adobe в середу відкрила доступ до низки генеративних функцій штучного інтелекту у своєму програмному забезпеченні, плануючи підвищити ціни, а також платити учасникам, чия робота допомагає зробити ці функції можливими.

Протягом останніх шести місяців компанія постійно додає в Creative Cloud нові функції штучного інтелекту, наприклад, можливість генерувати зображення з тексту.

Adobe обіцяє бізнесу, що контент, який генерують її системи, буде юридично безпечним для використання, що стало спірним питанням, оскільки творці контенту оскаржують технологічні фірми в суді щодо того, чи повинні їм виплачувати роялті за використання їхньої роботи в "навчанні" систем AI. Система Adobe базується на контенті, на який вона або має права, або який є суспільним надбанням, і компанія пропонує своїм клієнтам фінансову компенсацію, щоб підкріпити свої претензії.

У середу Adobe заявила, що з листопада ціни на більшість її передплачених продуктів зростуть на 2-5 доларів на місяць.

Клієнти Adobe отримають певну кількість "кредитів" на використання функцій генеративного AI. Після того, як вони будуть використані, користувачі можуть заплатити за більшу кількість або продовжити використання функцій, але з меншою швидкістю.

Adobe також заявила, що платитиме постачальникам стокових баз зображень, які використовуються для навчання систем штучного інтелекту.

Найлегший ноутбук ASUS для бізнесу з OLED-дисплеєм у 14" став доступний в Україні