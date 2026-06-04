Моноблок ASUS V400 AiO базується на платформі Snapdragon

4 июня 2026 г., 14:35

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На виставці Computex 2026 компанія ASUS представила настільний ПК V700 Mini Tower (V701ML), що створений для того, щоб стати гармонійною частиною сучасного житлового простору. Завдяки домашньому дизайну, чистим лініям, м’яким контурам та оздобленню з текстурою дерева модель V700 природно вписується в будь-який інтер’єр, гарантуючи високу продуктивність під час виконання повсякденних завдань.



Оснащений процесором Intel Core Ultra 9 (в максимальній конфігурації), високошвидкісною пам'яттю DDR5 та твердотільним накопичувачем PCIe 4.0 місткістю до 2 ТБ, комп'ютер V700 гарантує чудовий відгук у робочих застосунках, розвагах і під час створення контенту. Дискретна відеокарта NVIDIA серії GeForce RTX 50 (доступна як опція) додатково розширює можливості системи для створення мультимедійного контенту та цифрових розваг.



Система охолодження з триканальними тепловими трубками та збільшеним вентилятором гарантує безшумну роботу системи. Це дозволить вам максимально комфортно працювати, навчатися або відпочивати вдома.



Моноблок ASUS V200 AiO (VM240FA) націлений для того, щоб вивести використання комп’ютера всією родиною на новий рівень. Його ультратонкий корпус доповнює сучасний домашній інтер’єр, а мінімалістичний стиль, витончена підставка та компактна конструкція дозволяють звільнити простір і краще організувати робоче місце.



Створений на базі процесора AMD Ryzen 5 40 (в максимальній конфігурації), ASUS V200 AiO забезпечує плавну й тиху роботу в багатозадачному режимі під час навчання, роботи, спілкування та розваг. Інтелектуальна технологія шумозаглушення підвищує якість онлайн-зустрічей та дистанційного навчання, а модуль Wi-Fi 6E та повний набір інтерфейсних портів спрощують підключення домашніх периферійних пристроїв. Реалістичне зображення та високоякісний звук роблять повсякденні розваги та спілкування ще приємнішими.



Моноблок ASUS V400 AiO (VM471QA) розширює фірмову лінійку пристроїв «все в одному». Його 27-дюймовий дисплей створений для повного занурення в роботу чи розваги.



Побудована на базі платформи Snapdragon, новинка втілює сучасні можливості штучного інтелекту та високу енергоефективність у тонкому й стильному корпусі. Високоякісна аудіосистема, опціональний сенсорний екран і велика діагональ роблять цей моноблок універсальним домашнім центром, пристосованим для навчання, перегляду стрімінгового контенту, виконання щоденних завдань і спілкування.

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