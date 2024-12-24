Капіталізація Apple наближається до 4 трлн дол.

24 декабря 2024 г., 11:45

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Як пише Reuters, капіталізація Apple наближається до історичної позначки в 4 трильйони доларів.

Зростання відбувається завдяки інвесторам, які вітають прогрес у довгоочікуваному вдосконаленні штучного інтелекту, покликаному оживити мляві продажі смартфонів iPhone.

Компанія випередила Nvidia і Microsoft в гонці до монументальної віхи, завдяки стрибку акцій приблизно на 16% з початку листопада, що додало близько $500 млрд до її ринкової вартості.

Останнє зростання акцій Apple відображає «ентузіазм інвесторів щодо штучного інтелекту та очікування, що це призведе до суперциклу оновлень iPhone», - зазначив Том Форте (Tom Forte), аналітик Maxim Group.

Вартість Apple, яка на момент останнього закриття торгів становила близько 3,85 трильйона доларів, перевершує сукупну вартість основних фондових ринків Німеччини та Швейцарії.

Нагадаємо, що виробник iPhone став першою компанією, яка подолала попередні рубежі в трильйон доларів.

В останні роки компанію Apple критикували за повільну розробку стратегії розвитку штучного інтелекту, в той час як Microsoft, Alphabet, Amazon і Meta Platforms вирвалися вперед, щоб домінувати по новому технологічному напрямку.

Акції Nvidia, найбільшого бенефіціара AI, за останні два роки зросли більш ніж на 800%, порівняно з майже подвійним зростанням акцій Apple за той самий період.

В грудні Apple почала інтегрувати ChatGPT від OpenAI у свої пристрої після того, як у червні оголосила про плани використання технології генеративного АІ у своїх додатках.

Компанія очікує, що загальний дохід збільшиться «від низьких до середніх однозначних цифр» протягом першого фінансового кварталу - скромний прогноз зростання для сезону святкових покупок, що викликає питання щодо імпульсу для серії iPhone 16.

Аналітики очікують, що доходи від продажу iPhone відновляться у 2025 році.

«Хоча в короткостроковій перспективі попит на iPhone все ще приглушений... це пов'язано з обмеженими можливостями Apple Intelligence та географічною доступністю, і в міру того, як обидва ці фактори розширюватимуться, це сприятиме підвищенню попиту на iPhone», - зазначив аналітик Morgan Stanley Ерік Вудрінг (Erik Woodring), підтвердивши, що Apple є «найкращим вибором» для брокерів у 2025 році.

Згідно з даними LSEG, нещодавній сплеск акцій підштовхнув співвідношення ціни до прибутку Apple до майже трирічного максимуму в 33,5, порівняно з 31,3 для Microsoft і 31,7 для Nvidia.

«Я підозрюю, що акції через три роки не будуть виглядати так дорого, як сьогодні», - сказав Ерік Кларк (Eric Clark), портфельний менеджер фонду Rational Dynamic Brands Fund, який володіє акціями Apple.

Виробник iPhone стикається з ризиком тарифів у відповідь, якщо новообраний президент США Дональд Трамп виконає свою обіцянку запровадити мита щонайменше у 10% на товари, що надходять з Китаю. Дехто з аналітиків вважає, що, швидше за все, Apple отримає винятки на такі продукти, як iPhone, Mac і iPad, подібно до першого раунду підвищення китайських тарифів у 2018 році.

Акції Apple впали минулої середи на тлі розпродажу на Уолл-стріт після того, як Федеральна резервна система США спрогнозувала повільніший темп зниження ставок в наступному році, але інвестори очікують, що загальна тенденція до пом'якшення монетарної політики підтримає фондові ринки в наступному році.

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