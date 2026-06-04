D-Wave представила дорожню карту для створення відмовостійких квантових комп'ютерів до 2032 року

4 июня 2026 г., 12:25

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Компанія D-Wave Quantum офіційно анонсувала свою нову стратегічну дорожню карту. Мета амбітного плану - побудувати до 2032 року комерційну відмовостійку квантову систему на 100 логічних кубітах, яка буде здатна безпомилково виконувати понад 1 млн операцій.



Нова архітектура D-Wave поєднує фірмову технологію висококогерентних дворейкових кубітів (dual-rail qubits) із напрацюваннями компанії у сфері корекції помилок та масштабування надпровідникових систем.



«Індустрія роками говорить про відмовостійкість. Ми впевнені, що D-Wave знайшла унікальний і надійний шлях до її досягнення, - заявив доктор Алан Барац (Alan Baratz), генеральний директор D-Wave. - Наша надпровідникова дворейкова архітектура - це принципово інший підхід до квантових обчислень. Вона дозволить нам не просто конкурувати, а повністю змінити уявлення про те, як швидко квантові технології стануть комерційно вигідними».



У той час як більшість гравців ринку зосереджені на нарощуванні сухої кількості фізичних кубітів, D-Wave робить ставку на мінімізацію помилок безпосередньо на апаратному рівні.



Особливість дворейкових кубітів компанії полягає в тому, що механізм виявлення збоїв інтегровано прямо в них. Вони здатні розпізнавати близько 90% помилок безпосередньо в момент їх виникнення під час обчислень. Це кардинально знижує кількість додаткових фізичних кубітів, які зазвичай потрібні для корекції помилок у конкурентних архітектурах.



D-Wave вже продемонструвала точність двокубітних операцій на рівні 99,9%. Це означає, що апаратний збій трапляється лише один раз на кожні 1000 операцій.



Детальний план дій компанія презентувала на своєму першому в історії Дні інвестора. Дорожня карта містить чіткі інженерні віхи:



2026 рік: Створення системи з 17 фізичних кубітів, де частота логічних помилок буде у 2 рази нижчою за частоту фізичних збоїв.



2027 рік: Збірка системи на 49 фізичних кубітів з очікуваним 20-кратним рівнем придушення помилок.



2028 рік: Випуск системи на 181 фізичний кубіт із показником зниження помилок у 2000 разів (цей чип стане масштабованим шаблоном для майбутніх систем).



2030 рік: Запуск системи з 10 повноцінних логічних кубітів для виконання перших відмовостійких квантових алгоритмів.



2032 рік: Створення фінального комп'ютера на 100 логічних кубітах для запуску перших комерційних додатків у сфері квантової хімії та штучного інтелекту (Quantum AI).



Важливою технологічною перевагою D-Wave є використання надпровідників. Вони дозволяють проводити цикли корекції помилок у 100–1000 разів швидше, ніж конкурентні системи на нейтральних атомах або захоплених іонах.



Крім того, компанія пропонує оцінювати прогрес квантових систем за допомогою коефіцієнта Lambda (метрика того, як швидко зменшується кількість помилок із додаванням нових потужностей корекції). Сьогодні середній показник в індустрії дорівнює 2 (кожен крок корекції зменшує помилки вдвічі). D-Wave заявляє про намір досягти Lambda 10. Це означає, що з кожним етапом корекції кількість помилок падатиме в 10 разів, що дозволить побудувати стабільний комп'ютер за допомогою значно меншої кількості заліза.



Зазначено, маючи за плечима понад 15 років досвіду розробки та шість поколінь комерційних систем квантового відпалу (включаючи флагманську систему Advantage2), D-Wave планує розгорнути нову вентильну архітектуру на базі своєї вже готової та перевіреної квантової хмарної інфраструктури.

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