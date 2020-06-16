 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 24 (1220)

07.06 - 14.06

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Верховная Рада сделала первый шаг на пути Cloud First

16 июня 2020 г., 17:15
0 
 

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №2655 «Об облачных услугах». Он отдает приоритет технологиям облачных вычислений перед серверными в использовании государственных ресурсов. Фактически, этот документ переводит украинские государственные структуры из «железной» эпохи в цифровую, благодаря внедрению новейших технологий.

Законопроект подали на рассмотрение еще в декабре прошлого года. Впоследствии его поддержало «Министерство цифровой трансформации». Однако сторонники современных технологий столкнулись с ожесточенным сопротивлением лоббистов теневых решений в парламенте. Ведь на кону судьба многомиллионных закупок серверов и прочего оборудования.

Ранее законопроект поддержали в «Союзе украинских предпринимателей». Там отметили два важных пункта в случае принятия закона: создание для провайдеров облачных сервисов условий, которые не уступают условиям провайдеров физического компьютерного оборудования и экономия бюджетных средств за счет приоритетности более гибких облачных решений. В данном случае, речь идет ориентировочно о 40 млрд. грн. в пятилетней перспективе.

«Европейская бизнес ассоциация», в свою очередь, приводит пример развитых стран, в ЕС в частности. Ведь речь идет о концепции Cloud First, которая среди прочего также сделает процесс закупок более прозрачным и менее коррупционным. Среди примеров – Великобритания, которая еще 20 лет назад в государственной стратегии заявляла о приоритете облачных сервисов, а в период в 2013 по 2016 гг. уже смогла сэкономить на таких ИТ-решениях свыше 3 млрд. фунтов.

Сами участники рынка выделяют ряд причин, почему документ важно принять во втором чтении и в целом. Первое – это экономия для бюджета в несколько десятков миллиардов гривен в течение следующих лет, – говорит Артем Коханевич, СЕО GigaCloud. Такая возможность подтверждена опытом десятков стран, включая США, Великобританию, Канаду, Австралию, Саудовскую Аравию и страны ЕС. Второе – безопасность. Частные облачные операторы, прошедшие авторизацию и сертификацию, способны обеспечить более высокие стандарты обеспечения безопасности данных, бесперебойности доступа и гибкости управления ресурсами, чем собственные серверы государственных компаний, построенные на базе устаревшего оборудования и технологий».


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  
 

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  