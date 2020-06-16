Верховная Рада сделала первый шаг на пути Cloud First

16 июня 2020 г., 17:15

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Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №2655 «Об облачных услугах». Он отдает приоритет технологиям облачных вычислений перед серверными в использовании государственных ресурсов. Фактически, этот документ переводит украинские государственные структуры из «железной» эпохи в цифровую, благодаря внедрению новейших технологий.

Законопроект подали на рассмотрение еще в декабре прошлого года. Впоследствии его поддержало «Министерство цифровой трансформации». Однако сторонники современных технологий столкнулись с ожесточенным сопротивлением лоббистов теневых решений в парламенте. Ведь на кону судьба многомиллионных закупок серверов и прочего оборудования.

Ранее законопроект поддержали в «Союзе украинских предпринимателей». Там отметили два важных пункта в случае принятия закона: создание для провайдеров облачных сервисов условий, которые не уступают условиям провайдеров физического компьютерного оборудования и экономия бюджетных средств за счет приоритетности более гибких облачных решений. В данном случае, речь идет ориентировочно о 40 млрд. грн. в пятилетней перспективе.

«Европейская бизнес ассоциация», в свою очередь, приводит пример развитых стран, в ЕС в частности. Ведь речь идет о концепции Cloud First, которая среди прочего также сделает процесс закупок более прозрачным и менее коррупционным. Среди примеров – Великобритания, которая еще 20 лет назад в государственной стратегии заявляла о приоритете облачных сервисов, а в период в 2013 по 2016 гг. уже смогла сэкономить на таких ИТ-решениях свыше 3 млрд. фунтов.

Сами участники рынка выделяют ряд причин, почему документ важно принять во втором чтении и в целом. Первое – это экономия для бюджета в несколько десятков миллиардов гривен в течение следующих лет, – говорит Артем Коханевич, СЕО GigaCloud. Такая возможность подтверждена опытом десятков стран, включая США, Великобританию, Канаду, Австралию, Саудовскую Аравию и страны ЕС. Второе – безопасность. Частные облачные операторы, прошедшие авторизацию и сертификацию, способны обеспечить более высокие стандарты обеспечения безопасности данных, бесперебойности доступа и гибкости управления ресурсами, чем собственные серверы государственных компаний, построенные на базе устаревшего оборудования и технологий».

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