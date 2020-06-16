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Вебинар 22 июня -"VxRail: Taking HCI to Extremes" 

16 июня 2020 г., 19:32
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Вебинар 22 июня -

Присоединяйтесь 22 июня к онлайн-мероприятию Dell Technologies, на котором мы будем обсуждать последние обновления платформы VxRail и экосистемы для ускорения модернизации ядра, периферии и облака.

Будут затронуты основные моменты поддержки синхронного выпуска vSphere с Kubernetes и VMware Cloud Foundation с Tanzu на VxRail. Вы также узнаете о новой платформе Dell Tech для запуска Kubernetes  и о нашей облачной архитектуре начального уровня с 4 узлами.

Вашему вниманию будут представлены новые возможноти платформы, которые позволяют заказчикам получать все преимущества VxRail от эксплуатации и производительности в экологически неблагоприятных средах. А усовершенствования системного программного обеспечения VxRail HCI по-прежнему устанавливают высочайшую планку эффективности эксплуатации в управлении жизненным циклом.

Спикеры мероприятия:

Стюарт Миниман - старший аналитик , ведущий CUBE и гроссмейстер по контенту SiliconANGLE Media

Джон Сигал - вице-президент по маркетингу продуктов

Чед Данн - вице-президент по управлению продуктами

Шеннон Чемпион - директор по маркетингу продукции HCI

Аарон Були - директор по технологиям

Участие в мероприятии бесплатно. Требуется лишь регистрация.


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