Вебинар 22 июня -"VxRail: Taking HCI to Extremes" 

16 июня 2020 г., 19:32

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Присоединяйтесь 22 июня к онлайн-мероприятию Dell Technologies, на котором мы будем обсуждать последние обновления платформы VxRail и экосистемы для ускорения модернизации ядра, периферии и облака.



Будут затронуты основные моменты поддержки синхронного выпуска vSphere с Kubernetes и VMware Cloud Foundation с Tanzu на VxRail. Вы также узнаете о новой платформе Dell Tech для запуска Kubernetes и о нашей облачной архитектуре начального уровня с 4 узлами.



Вашему вниманию будут представлены новые возможноти платформы, которые позволяют заказчикам получать все преимущества VxRail от эксплуатации и производительности в экологически неблагоприятных средах. А усовершенствования системного программного обеспечения VxRail HCI по-прежнему устанавливают высочайшую планку эффективности эксплуатации в управлении жизненным циклом.



Спикеры мероприятия:



Стюарт Миниман - старший аналитик , ведущий CUBE и гроссмейстер по контенту SiliconANGLE Media



Джон Сигал - вице-президент по маркетингу продуктов



Чед Данн - вице-президент по управлению продуктами



Шеннон Чемпион - директор по маркетингу продукции HCI



Аарон Були - директор по технологиям

Участие в мероприятии бесплатно. Требуется лишь регистрация.

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