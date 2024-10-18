LG планує розширення екосистеми AI webOS

18 октября 2024 г., 13:35

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Компанія LG Electronics (LG) провела webOS Summit 2024 в Інчхоні, Південна Корея, поділившись своїм стратегічним баченням та майбутніми ініціативами щодо розширення екосистеми AI webOS і розвитку бізнесу платформ. Другий саміт webOS під назвою «Розширення можливостей webOS за допомогою штучного інтелекту» зібрав близько 300 учасників, які представляли 140 компаній-партнерів, зокрема розробників контенту, виробників і постачальників із 24 країн. Подія також ознаменувала важливий етап — десяту річницю запуску webOS на смарттелевізорах LG.



Штучний інтелект webOS відіграє ключову роль в трансформації бізнесу LG, яка перетворилася з виробника побутової електроніки на компанію з розроблення рішень Smart Life. Завдяки стратегічним інвестиціям у розмірі понад 1 трильйон корейських вон (740 млн дол.) LG прагне значно розширити можливості своєї платформи webOS та пов'язаних із нею бізнесів.



Щоб досягти свого стратегічного бачення й підвищити цінність своїх пропозицій, компанія постійно розширює свій асортимент контенту та послуг, доступних на AI webOS. Платформа, яка забезпечує винятковий досвід для користувачів телевізорів LG в більше ніж 180 країнах, наразі надає понад 4000 застосунків, зокрема для розваг, домашнього фітнесу, освіти й ігор.



Цього року LG зміцнює репутацію webOS зі штучним інтелектом як передової ігрової платформи, додаючи різноманітні нові послуги й інновації. Наразі платформа пропонує близько 4500 ігор на популярних хмарних сервісах, як-от GeForce NOW та Amazon Luna. Для підвищення швидкості реакції під час гри на телевізорах LG компанія об'єдналася з MediaTek і Razer, використовуючи нову технологію Bluetooth із наднизькою затримкою (BT ULL), щоб зменшити затримку введення до 1 мс при використанні ігрового Bluetooth-контролера. Ця технологія була продемонстрована під час webOS Summit 2024. BT ULL покращує хмарний ігровий досвід, надає користувачам більш точне керування та робить геймінг більш захопливим.



LG також зміцнює свої конкурентні переваги в контенті та послугах, активно шукаючи та залучаючи найкращі таланти в галузі. Нещодавно компанія провела глобальний хакатон, щоб знайти нові ігри та контент на основі штучного інтелекту, а також вона співпрацює над розробленням ігор із вищими навчальними закладами, зокрема Університетом Сонгюнгван та Нью-Йоркським університетом.



Крім того, з впровадженням webOS Pay LG зробила придбання контенту та послуг на AI webOS швидшою та зручнішою для користувачів. Простий у використанні платіжний сервіс сприяє безперебійному, персоналізованому процесу купівлі на інтелектуальній платформі LG.



Зазначено, LG вперше зробила WebOS доступною для інших виробників телевізорів у 2021 році, і з того часу універсальну платформу взяли для використання понад 400 брендів. Тепер компанія готова до подальшого розширення екосистеми webOS за допомогою низки автомобільних інформаційно-розважальних рішень на базі webOS, цифрових панелей, розумних моніторів, ігрових моніторів і проєкторів.



Крім того, платформа webOS зміцнює позиції LG в рекламному бізнесі. Прогнозується, що у 2024 році дохід, отриманий від реклами та послуг на webOS, перевищить 1 трлн корейських вон, що в чотири рази більше, ніж у 2021 році.



Значний внесок у цю продуктивність робить LG Channels, безоплатний потоковий сервіс із підтримкою реклами, який надає понад 3800 каналів і зараз доступний у 29 країнах. Компанія доповнила свою пропозицію варіантів перегляду на своєму безплатному сервісі, запустивши LG Channels Showcase і LG 1 — нові канали з добіркою контенту преміумкласу. Ба більше, LG підвищує цінність користувацького досвіду, надаючи рекламні рішення на основі штучного інтелекту, які роблять рекомендації контенту ще більш релевантними до вподобань глядачів.



Завдяки своєму баченню «лагідного штучного інтелекту», який є більш турботливою й уважною технологією, LG постійно збагачує та покращує якість обслуговування клієнтів. Застосування «лагідного ШІ» дозволяє користувачам webOS простіше керувати, а також отримувати персоналізований контент та рекомендації щодо послуг, що відповідають їхнім індивідуальним вподобанням і способу життя.



Також на webOS Summit 2024 була представлена демозона технології штучного інтелекту, які сприяють інноваціям клієнтського досвіду на webOS. AI Concierge використовує розпізнавання голосу, історію пошуку та дані користувача, щоб надавати індивідуальні рекомендації щодо застосунків та перегляду. Завдяки своїй здатності розпізнавати різні голоси AI webOS може перенести кожного користувача смарттелевізора LG прямо на його власний персоналізований головний екран без потреби вручну вибирати свій профіль.



«Наша бізнес-платформа webOS продовжує розвиватися завдяки тісній співпраці з нашими цінними партнерами та невпинній зосередженості на задоволенні різноманітних потреб наших клієнтів, — сказав Пак Хьон Сей, президент LG Home Entertainment Company. — Святкуючи десятиліття інновацій у webOS і збагачуючи повсякденне життя клієнтів за допомогою AI webOS, LG прискорює свою трансформацію у провідну компанію з виробництва медіа- та розважальних платформ».

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