Apple випустить тонкіший iPhone у 2025 році

20 мая 2024 г., 11:16

Видання Information пише, що Apple розробляє більш тонку версію iPhone, яка, ймовірно, буде випущена до кінця 2025 року.



Потенційна тонша версія, ймовірно, буде коштувати дорожче, ніж iPhone Pro Max, і, як очікується, буде випущена разом з iPhone 17 у вересні наступного року, йдеться в повідомленні.



Компанія начебто все ще тестує різні варіанти дизайну пристрою під кодовою назвою D23, який буде мати процесор A19, додається у звіті.



Очікувана модернізація підкреслює потребу Apple в оновленні iPhone, найпопулярнішого продукту компанії, оскільки вона бореться з жорсткою конкуренцією з боку Honor та Huawei в Китаї і Samsung Electronics на глобальному ринку.



За даними дослідницької компанії IDC, найбільшу частку на ринку смартфонів за перші три місяці 2024 року мала Samsung - 20,8%, e Apple було лише 17,3%.



У другому фінансовому кварталі продажі iPhone впали на 10,5% до 45,96 мільярда доларів.



Також є інформація, що Apple планує зняти з виробництва свою менш дорогу модель iPhone Plus і має намір випустити дешевший iPhone, наступника iPhone SE, навесні 2025 року.

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