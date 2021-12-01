В Salesforce теперь два CEO

1 декабря 2021 г., 10:35

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Во вторник Salesforce назначила Брета Тейлора (Bret Taylor) на пост CEO. При этом такую же должность сохранит Марк Бениофф (Marc Benioff), основавший компанию в 1999 году.



41-летний Тейлор присоединился к Salesforce в 2016 году, после того, как компания купила за 412 млн долл. его стартап. Quip разрабатывал программное обеспечение для повышения продуктивности и был носнован четырьмя годами ранее. Тейлор быстро поднялся по служебной лестнице в Salesforce и стал президентом, а также главным директором по продуктам.



«Брет - феноменальный лидер отрасли, он сыграл важную роль в достижении невероятного успеха и внедрении инноваций во всей нашей компании», - заявил Бениофф в пресс-релизе, объявляющем о назначении. - «Вместе с Бретом мы проведем Salesforce через нашу следующую главу, руководствуясь нашими общими ценностями - доверием, успехом клиентов, инновациями и равенством для всех».



Перед тем, как стартовать Quip, Тейлор помогал в создании Google Maps, продал социальную сеть FriendFeed компании Facebook и три года проработал в качестве директора по технологиям этой компании. Он также входит в совет директоров Twitter и в понедельник был назначен председателем совета директоров в связи с уходом Джека Дорси (Jack Dorsey’) с поста генерального директора.



Согласно последнему заявлению Salesforce, Тейлор получил 13,9 млн долл. в качестве общей компенсации по итогам за 2021 финансовый год, в основном в виде вознаграждений за акции. По данным FactSet, он владеет акциями Salesforce на сумму около 329 млн долл., которые были им получены в обмен на активы Quip.



В рамках его продвижения по службе годовая зарплата Тейлора была увеличена до 1,4 млн долл. с 1 млн долл., а его годовой целевой бонус вырос до 200% от его базовой зарплаты со 150%, говорится в заявлении Salesforce. Компания также заявила, что намерена предоставить Тейлору акции на сумму 3 млн долл. и опционы на покупку акций ценных бумаг на 2 млн долл. по цене закрытия на дату предоставления.



Последний раз Бениофф назначал нового генерального директора Salesforce в 2018 году, когда бывший исполнительный директор Oracle Кейт Блок стал со-генеральным директором вместе с Бениоффом. Но Блок ушел в отставку менее чем через два года спустя.



Компания Salesforce вышла за рамки своего начального бизнеса в области CRM, предлагая облачное программное обеспечение для торговых представителей, решения для обслуживания клиентов, маркетинга и торговли. Приобретение MuleSoft, Tableau и совсем недавно Slack также способствовало росту Salesforce.

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