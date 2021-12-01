AWS представила новые чипы и инстансы на них

1 декабря 2021 г., 9:25

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Amazon Web Services представила два новых специализированных чипа.

Тут стоит отметить, что AWS с объемом продаж 45,37 млрд долл. по итогам прошлого года является крупнейшим в мире поставщиком облачных вычислений и одним из крупнейших покупателей процессоров для своих центров обработки данных.



С момента покупки стартапа под названием Annapurna Labs в 2015 году AWS работала над созданием собственных чипов.



После запуска в 2018 году первого процессора Graviton, анонсированный во вторник Graviton3 предназначенный для ресурсоемких рабочих нагрузок, таких как высокопроизводительные вычисления, пакетная обработка задач, автоматизация электронного проектирования (EDA), кодирование мультимедиа, научное моделирование, распределенная аналитика и задачи машинного обучения.



По сравнению с Graviton2, новый чип обеспечит на 25% больше вычислительной производительности и вдвое больше производительности операций с плавающей запятой и криптографии. Что касается машинного обучения, Graviton3 включает поддержку данных bfloat16 и сможет обеспечить производительность в три раза выше предшественников.



По заявлению Дэйва Браун (Dave Brown), вице-президента подразделения Elastic Compute Cloud в Amazon, Graviton3 должен обеспечить лучшую производительность на доллар, чем чипы Intel.



AWS анонсировала грядущие инстансы C7g на базе процессоров Graviton3, а также экземпляр Trn1 на базе Trainium - чипе, который был анонсирован в прошлом году специально для задач глубокого обучения. Этот продукт, как отмечают наблюдатели, напрямую будет соперничать с чипами от Nvidia. Производитель ожидает, что обучение моделей машинного обучения с использованием Trainium будет обходиься на 40% дешевле, чем на платформах конкурентов.



Инстансы будут предлагать сетевую пропускную способность до 800 Гбит/с. Кроме того, из них можно будет формировать кластеры из десятков тысяч систем. Экземпляры Trn1 доступны в предварительной версии.



Несмотря на разработку собственных чипов AWS по-прежнему тесно сотрудничает с Intel, AMD и Nvidia. Браун заявил, что его компания предпринимает все усилия, чтобы сохранить конкуренцию в сегменте, предлагая потребителям выбор процессорных платформ.



По мнению Раджа Бала (Raj Bala), вице-президента исследовательской компании Gartner, производители процессоров должны серьезно относиться к конкуренции со стороны AWS в долгосрочной перспективе.



На данный момент многие клиенты облачных вычислений захотят использовать чипы Intel и Nvidia, потому что десятилетия программного обеспечения были написаны для работы на них. По словам Бала, только первые пользователи, которые могут справиться со сложностью переписывания собственного программного обеспечения, могут попробовать новые чипы AWS.

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