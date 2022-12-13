В рамках Drone Demo Day стартапи зможуть представити свої розробки

13 декабря 2022 г., 11:15

«Український фонд стартапів» спільно з «Генштабом ЗСУ», «Міноборони», ССО, ГУР, «Укроборонпром», «Київською школою економіки» та за інформаційної підтримки «Мінцифри» проведуть Drone Demo Day в рамках якого стартапи, що проєктують чи виробляють оперативно-тактичні БПЛА, боєприпаси до них чи засоби РЕБ, зможуть знайти замовників та інвесторів.

Подати заявку можна до 15 грудня за посиланням: https://miltech.usf.com.ua/demoday Попередній відбір стартапів на участь у Drone Demo Day проведуть експерти «Міністерства оборони України», «Генштабу ЗСУ» та «Українського фонду стартапів».

17 та 18 грудня команди продемонструють ідеї або вже готові рішення. Після чого представники «Сил оборони України» оберуть ті проєкти, які зараз потрібні нашій армії. Військові, а також волонтерські фонди зможуть придбати їх для боротьби із російськими окупантами.

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