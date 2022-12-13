 
`

СПЕЦИАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТА

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

В рамках Drone Demo Day стартапи зможуть представити свої розробки

13 декабря 2022 г., 11:15

«Український фонд стартапів» спільно з «Генштабом ЗСУ», «Міноборони», ССО, ГУР, «Укроборонпром», «Київською школою економіки» та за інформаційної підтримки «Мінцифри» проведуть Drone Demo Day в рамках якого стартапи, що проєктують чи виробляють оперативно-тактичні БПЛА, боєприпаси до них чи засоби РЕБ, зможуть знайти замовників та інвесторів.

Подати заявку можна до 15 грудня за посиланням: https://miltech.usf.com.ua/demoday Попередній відбір стартапів на участь у Drone Demo Day проведуть експерти «Міністерства оборони України», «Генштабу ЗСУ» та «Українського фонду стартапів».

17 та 18 грудня команди продемонструють ідеї або вже готові рішення. Після чого представники «Сил оборони України» оберуть ті проєкти, які зараз потрібні нашій армії. Військові, а також волонтерські фонди зможуть придбати їх для боротьби із російськими окупантами.

В рамках Drone Demo Day стартапи зможуть представити свої розробки

Schneider Electric анонсує компактне ДБЖ APC Smart-UPS Ultra потужністю 3 та 5 кВт

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  