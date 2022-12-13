Французький енергооператор Enedis розробить майстер-план для розвитку українських електромереж

13 декабря 2022 г., 10:25

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Міністерство енергетики України повідомило, що голова відомства, Герман Галущенко, відвідав енергетичну компанію Enedis – французького державного оператора систем розподілу електроенергії, найбільшого в Європі. Він обговорив з президенткою компанії Маріанне Леньо перспективи розвитку енергетики України та українських електромереж.



«Ми зацікавлені у залученні досвіду та експертизи компанії Enedis для розвитку наших електромереж та вдосконалення управління операторами систем розподілу. Для нас важливо, щоб компанія «Українські розподільні мережі» з самого початку своєї роботи орієнтувалася на високі стандарти управління операторами, впроваджувала інноваційні технології для підвищення якості та надійності електропостачання, застосовувала сучасні принципи діджиталізації, кібербезпеки та орієнтації на кінцевого споживача», - зазначив міністр.



У ході зустрічі Герман Галущенко і Маріанне Леньо домовились про спільну роботу над розробкою майстер-плану для розвитку українських електромереж. За словами президентки компанії, створення такого документа потребуватиме декількох місяців.



Французька компанія готова направити в Україну своїх експертів для обміну досвідом у сфері управління електромережами, зокрема щодо посилення кіберзахисту, цифровізації процесів та підвищення ефективності передачі електричної енергії шляхом зменшення втрат, а також у сфері взаємодії зі споживачем.



Компанія вже надала три партії обладнання для енергосектору, зокрема генератори, та планує продовжити надавати допомогу українським енергетикам для виконання ремонтних робіт об’єктів енергосектору України після обстрілів.

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