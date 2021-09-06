В линейке ASUS Vivobook Pro появились ноутбуки с OLED-панелями

6 сентября 2021 г., 16:35

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Компания ASUS представила ориентированные на начинающих создателей медиаконтента ноутбуки Vivobook Pro 16X OLED (N7600/M7600), Vivobook Pro 14X OLED (N7400/M7400), Vivobook Pro 15 OLED (K3500)/M3500) и Vivobook Pro 14 OLED (K3400/M3401).

В моделях Vivobook Pro 14X/16X OLED встроен виртуальный интерфейс ASUS DialPad на тачпаде, который предоставляет пользователям полный контроль над настройками в совместимом программном обеспечении Adobe для творчества.

Ноутбуки Vivobook Pro 16X OLED оснащены 16-дюймовым дисплеем OLED HDR формата 4K с соотношением сторон 16:10 и максимальной яркостью 550 кд/м2, тогда как в Vivobook Pro 14X OLED имеется 14-дюймовый дисплей OLED HDR формата 2,8K с максимальной яркостью 600 кд/м2 с возможностью воспроизведения 100% цветовой гаммы DCI-P3. Заявлено, что это первые в мире ноутбуки, которые получили сертификат VESA DisplayHDR True Black 600. Они также имеют сертификат PANTONE Validated, подтверждающий точность воспроизведения цветов профессионального уровня, и сертификат эргономичности TÜV Rheinland.

Аппаратная платформа новых ноутбуков включает процессоры Intel Core i7 H-серии 11-го поколения (N7400/N7600) или мобильные чипы AMD Ryzen 5000 H-серии (M7400/M7600). В их аппаратную конфигурацию также входят видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti и до 32 ГБ ОЗУ. Ноутбуки оборудованы системой охлаждения с двумя вентиляторами с технологией ASUS IceCool Plus и аккумулятором емкостью до 96 Вт∙ч.

Среди особенностей новинок — полноразмерный тачпад с гладкой поверхностью, встроенный в кнопку питания сканер отпечатков пальцев и клавиатура с подсветкой. А скоростные интерфейсы Thunderbolt 4 USB-C (N7400/N7600) или USB-C (M7400/M7600) предоставляют широкие возможности для подключения периферии.

Новые ноутбуки предлагаются в нескольких цветовых вариантах, включая серый, белый, черный и серебристый.

Vivobook Pro 14/15 OLED весит всего 1,4 кг (K3400/M3401) или 1,65 кг (K3500/M3500). Эти ноутбуки оснащены NanoEdge-дисплеем формата 2,8K (K3400/M3401) или OLED-дисплеем формата Full HD (K3500/M3500), а также аудиосистемой, сертифицированной Harmon Kardon. Новинки базируются на процессорах Intel H-серии 11-го поколения (K3400/K3500) или мобильных чипах AMD Ryzen 5000 H-серии (M3401/M3500) с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050, системой охлаждения с двумя вентиляторами с технологией ASUS IceCool Plus , оперативной памятью 16 ГБ, SSD PCIe на 1 ТБ и скоростным модулем Wi-Fi 6.

Дизайн новинок доступен в синем и серебристом вариантах цвета. В конфигурацию этих моделей могут входить веб-камера со шторкой, сканер отпечатков пальцев на кнопке питания и клавиатура с подсветкой.

Компания ASUS в сотрудничестве с Adobe предлагает владельцам отдельных новых ноутбуков для разработчиков медиаконтента трехмесячную бесплатную подписку на полный пакет Adobe Creative Cloud, включающий более 20 программ для творчества, 100 ГБ облачного хранилища, Adobe Portfolio, Adobe Fonts и др.

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