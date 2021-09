Стати кращим IT-директором за 1 місяць: Lenovo дарує грант на участь у програмі для СІО 

6 сентября 2021 г., 16:33

Компанія Lenovo оголосила конкурс для досвідчених ІТ-керівників. Переможець зможе виграти навчання на програмі CIO Open the Future з професійними викладачами й найкращими ІТ-директорами України.



Потрібно впроваджувати нестандартні цифрові рішення й підходи в бізнес вже зараз? Програма CIO Open the Future всього за місяць “прокачає” знання, а ментори допоможуть впровадити інноваційні підходи в роботу ІТ-відділа з першого дня навчання.



Для участі потрібно заповнити анкету – кінцева дата подачі заявок – 12 вересня 23:00. Переможця оголосять 14 вересня на Facebook-сторінці Lenovo Ukraine. Серед усіх заявок генеральний директор Lenovo в Україні Тарас Джамалов і CEO CIOneer Андрій Погорелий оберуть одного переможця – він отримає місце на місячній освітній програмі, а також консультації найкращих СІО України. Кандидатів порівнюватимуть за досвідом в ІТ-менеджменті й роботі з інноваційними цифровими технологіями.



Курс стартує 16 вересня 2021 року. В рамках програми студенти вивчать понад 12 тем, серед яких архітектура, управління й фінанси в ІТ, використання сервісів Amazon і cybersecurity. Потрібно попрацювати з навичками презентації? Програма включає розвиток soft skills, які необхідні кожному менеджеру, – лекції з ораторської майстерності, роботи з власниками бізнесу й управління командами.



CIO Open the Future – одна з найкращих освітніх програм для досвідчених ІТ-директорів. Серед викладачів курсу – чинні успішні СІО (Chief Information Officer), IT-керівники й переможці конкурсу BEST CIO. Тренери мають міжнародні сертифікації CGEIT, CISM, CISA, PRINCE2, Professional SCRUM Master.



«Сучасні бізнеси потребують інноваційних підходів і трансформації бізнес-процесів. Роль ІТ-лідера — якісне впровадження цифрових рішень, здатність оцінити ефективність новаторських підходів і підвищити конкурентність бізнесу. Саме через це ми вкладаємо ресурси в розвиток технологій, постійно покращуючи наші бізнес-пристрої, і підтримуємо освітні програми, такі як CIO Open the Future. Адже лише завзята робота над професійними навичками ІТ-директора допоможе українському бізнесу вийти на новий рівень», – сказав Тарас Джамалов, генеральний директор компанії Lenovo в Україні.



«CIOneer прагне розвитку ІТ-ринку України – для цього ми створили курс із найкращими СІО країни. Ми віримо, що професійний і конкурентний ІТ-керівник володіє не лише технічними навичками в ІТ, але й керує бізнес-процесами. В CIOneer амбітні цілі – до 2022 року ми плануємо навчити понад 100 СІО й посилити український ІТ-ринок компетентним ком’юніті», – коментує Андрій Погорелий, СЕО CIOneer.

