В 2021 г. будет произведено коло 90 млн iPhone 13

16 сентября 2021 г., 10:25

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Согласно подсчетам аналитиков из Digitimes Research, в 2021 г. Apple разместила заказы на производство не менее 90 млн iPhone, представленного вчера тринадцатого поколения.

Ожидается, что наиболее крупные заказы — около 40 млн устройств — будут размещены на производство iPhone 13. Благодаря сравнительно доступной цене от 799 долл. именно эта модель нового семейства будет пользоваться наиболее высоким спросом. Следующим по популярности должен стать iPhone 13 Pro Max, прогноз производства которых в 2021 г. составляет 25 млн смартфонов. Выпуск iPhone 13 Pro достигнет 20 млн устройств, а наименее выпускаемой окажется модель начального уровня iPhone 13 mini, прогнозируемый объем производства которой в нынешнем году составит 7-9 млн шт.

Крупнейшим производителем семейства iPhone 13 останется Foxconn Technology Group — на производственных мощностях компании будут производится все модели семейства за исключением iPhone 13 mini. Производство последних, в свою очередь, полностью возьмет на себя Pegatron. Кроме того, эта компания будет задействована в производстве iPhone 13.

Samsung Display будет единственным поставщиком дисплеев LTPO OLED для iPhone 13 Pro, тогда как LG Display выбран основным поставщиком дисплеев LTPS OLED для iPhone 13 и 13 mini. Панели от компании BOE будут использоваться для продолжающей выпускаться линейки iPhone 12.

Все четыре модели нового семейства будут оснащены процессорами А15, выпускаемых на мощностях TSMC.

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