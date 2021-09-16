Xiaomi представляє флагманський Xiaomi 11T

16 сентября 2021 г., 11:05

+11

голос Tweet

Xiaomi сьогодні представила три нові смартфони: доповнення модельного ряду серії Xiaomi 11 – Xiaomi 11T, Xiaomi 11T Pro, покликані, як йдеться у заявi, надихати користувачів смартфонів на творчість, а також оновлений Xiaomi 11 Lite 5G NE.



Компанія оголосила, що продовжує робити революцію у фотографії та відеозйомці на смартфонах, пропонуючи у Xiaomi 11T та Xiaomi 11T Pro безліч інноваційних функцій для зйомки відео під гаслом «Кіномагія».



Xiaomi 11T Pro – це перший випущений глобально смартфон Xiaomi, у якому використовується фірмова технологія швидкої зарядки Xiaomi HyperCharge 120 Вт. Вона заряджає смартфон до 100% лише за 17 хвилин, що дозволяє користуватися смартфоном упродовж цілого дня. Це стало можливим завдяки інноваційним технологіям, зокрема подвійному генератору підкачки заряду, двоелементній структурі батареї, технології MTW, застосуванню графену в літій-іонному акумуляторі та технології Mi-FC. Безпеку акумулятора гарантують сертифікат безпечної системи швидкої зарядки від TÜV Rheinland, 34 функції зарядки та безпеки акумулятора, моніторинг температури в режимі реального часу та ін. В той самий час, флагманська мобільна платформа Qualcomm Snapdragon 888 забезпечує потужність, потрібну для використання безлічі функцій штучного інтелекту.



Xiaomi 11T Pro має не тільки високу продуктивність, але й отримав потужну потрійну камеру: ширококутний об’єктив професійного рівня на 108 Мп, телемакромодуль із 2х оптичним зумом та ультраширококутний об’єктив з кутом огляду 120°. До того ж, смартфон може похвалитися вражаючими можливостями комп'ютерної фільмографії завдяки режимам «AI cinema в один дотик», 8К-відео та HDR10+, що дає змогу користувачам робити зйомку з використанням тієї ж розумної технології ISO, що й у цифрових фотоапаратах.



Справжня “Кіномагія” не була б повною без надійного та чутливого дисплея. Плаский 6.67’’ FHD+ AMOLED-екран з частотою оновлення 120 Гц має рейтинг A+ від DisplayMate, підтримує технології TrueColor, Dolby Vision та HDR10+. Він здатний відобразити понад 1 мільярд кольорів, може похвалитися максимальною яскравістю 1000 ніт, пропонує частоту дискретизації до 480 Гц і захищений найміцнішим на сьогодні склом – Corning Gorilla Glass Victus. Завдяки Dolby Vision користувачі можуть насолоджуватися надзвичайно яскравими зображеннями з соковитими кольорами, неймовірною яскравістю та контрастними деталями. Екран також має низку функцій для захисту очей, наприклад, True Display, що автоматично регулює колірну температуру відповідно до навколишніх умов, або Режим читання 3.0. Крім того, функціонал Xiaomi 11T Pro доповнює підтримка імерсивного аудіо Dolby Atmos.



Xiaomi 11T також має потрійну камеру – ширококутну з роздільною здатністю 108 Мп, ультраширококутну з кутом огляду 120° та 2x телемакрокамеру. Смартфон комбінує це із режимами «AI cinema в один дотик», що відтворюють такі хитрощі професійних режисерів, як «Зупинка часу», «Нічний таймлапс», «Магічній зум» та інші. Водночас найслабші звуки оживають у кінематографічному стилі за допомогою функції Audio Zoom.



Плаский 6.67’’ AMOLED-екран Xiaomi 11T з частотою оновлення 120 Гц забезпечує підтримку HDR10+ з приголомшливою та кристальною чіткістю, відображає понад 1 мільярд кольорів, а також має низку функцій для захисту очей та частоту дискретизації до 480 Гц, яка гарантує, що навіть найменший дотик до екрана дасть змогу користувачам зробити ідеальний знімок у потрібну мить.



Xiaomi 11T базується на енергоефективному чипсеті MediaTek Dimensity 1200-Ultra, потужній батареї на 5000 мА•год та дротовій турбозарядці 67 Вт, здатній зарядити смартфон до 100% лише за 36 хвилин.



Xiaomi 11T пропонується у двох варіантах конфігурації – 8 ГБ+128 ГБ та 8 ГБ+256 ГБ – з рекомендованою роздрібною ціною 499 євро та 549 євро відповідно.



Конфігурації Xiaomi 11T Pro – 8 ГБ+128 ГБ, 8 ГБ+256 ГБ та 12 ГБ+256 ГБ, будуть мати роздрібну ціну відповідно – 649 євро, 699 євро та 749 євро відповідно.



Інформацію про старт продажів і ціни на Xiaomi 11T Pro і Xiaomi 11T в Україні буде повідомлено додатково.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!