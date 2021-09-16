Microsoft выкупила собственные акции на сумму в 60 млрд долл.

16 сентября 2021 г., 9:25

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Акции Microsoft выросли почти на 2% на торгах в среду после того, как компания официально объявила о плане выкупа акций на 60 млрд долл., самом большом за всю ее историю.



Как сообщает Reuters, анонс был сделан всего через несколько дней после того, как два демократа в Сенате США представили предложение о специальном налоге на выкуп корпоративных акций. Это было сделано для того, чтобы помочь профинансировать инвестиционный план Джо Байдена на сумму 3,5 трлн долл. Сенаторы заявили, что «Закон об ответственности за обратный выкуп акций» побудит крупные корпорации инвестировать в своих работников, а не обогащать своих инвесторов и руководителей за счет повышения цен на акции.



Акции Microsoft выросли почти на 35% в этом году, что сделало ее второй по стоимости компанией в мире с рыночной капитализацией в 2,29 триллиона долларов.



Apple и Alphabet также ранее в этом году заявляли, что возвращают своим акционерам 90 и 50 млрд долл. соответственно, за счет покупки акций.



Сообщается, что Microsoft смогла извлечь выгоду из ускоренного перехода к облачным вычислениям и спроса на ноутбуки в период и смогла нарастить до 130 млрд долл. накопления в наличных и их эквивалентов. Предыдущая программа выкупа акций была в 2019 г., тогда под это компания резервировала 40 млрд долл.

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