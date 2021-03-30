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В 2020 г. мировой рынок конвергентных систем сократился почти на 1%

30 марта 2021 г., 13:05
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В 2020 г. мировой рынок конвергентных систем сократился почти на 1%

По оценкам IDC, мировой рынок конвергентных систем отчитался ростом в денежном выражении на 0,2% «YoY», что позволило выйти на объем выручки в размере 4,5 млрд долл. Тем не менее, в целом за прошлый год зафиксировано снижение выручки на 0,6%.

Гиперконвергентные системы оказались главным двигателем рынка — их продажи в финальной четверти 2020 г. выросли на 7,4%.

В географическом рассмотрении страны EMEA отчитались увеличением выручки двузначного порядка. В плюс также сработали Китай, Япония и Латинская Америка, что позволило сгладить спад в Северной Америке и странах APeJ.

Сегмент, объединяющий сертифицированные референсные системы и интегрированную инфраструктуру, достиг в объеме 1,6 млрд долл. (+0,1% «YoY»), что соответствует 35,6% общего рынка. Продажи интегрированных платформ сократились на 25,9%, до 460 млн долл., что позволило последним оставить за собой лишь 10,1% рынка. Выручка от поставок гиперконвергентных систем выросла на 7,4%, до 2,5 млрд долл. (54,2% рынка).

Ключевым вендором гиперконвергентных систем, контролирующим почти треть мирового рынка, оставалась Dell Technologies (выручка 801,8 млн долл. Следом разместились HPE (выручка 331,7 млн долл., доля 13,5%) и Nutanix (254,1 млн долл., доля 10,3%).

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