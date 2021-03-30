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Samsung начала доставлять в Ирландии купленные мобильные устройства дронами

30 марта 2021 г., 13:35
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Samsung начала доставлять в Ирландии купленные мобильные устройства дронами

Компания Samsung Electronics объявила о партнерстве с Manna Drone Delivery, в рамках которого пользователи в Ирландии смогут получать мобильные устройства при помощи дронов. При покупке Galaxy S21 Ultra, Galaxy Buds Pro, Galaxy Tab S7, Galaxy Watch 3 и Samsung Galaxy A на сайте официального интернет-магазина компании стала доступна опция доставки девайсов беспилотниками.

Samsung начала доставлять в Ирландии купленные мобильные устройства дронами

Отмечается, что новая услуга, которую Samsung предоставляет впервые в мире, обеспечит непрерывное бесконтактное взаимодействие с клиентами с момента оформления онлайн-заказа в ирландском интернет-магазине компании до получения ими продуктов. Изначально сервис будет доступен только для жителей города Оранмор, при этом в будущем Samsung и Manna намерены расширить его географию на всю страну.

Manna использует специально разработанные беспилотные летательные аппараты аэрокосмического класса для доставки продукции покупателям. Дроны компании движутся на высоте 50-80 метров и развивают скорость более 60 км/ч, что позволит им привезти заказ на дом за 3 минуты.

Samsung начала доставлять в Ирландии купленные мобильные устройства дронами

«Наше сотрудничество с Samsung не имеет аналогов в мире. На сегодняшний день мы работаем с сетью супермаркетов Tesco и локальным бизнесом, помогая им доставлять продукты, горячую еду, книги и медикаменты жителям региона Оранмор. Мы осознаем, что возможности использования беспилотных летательных аппаратов огромны. Samsung – один из самых инновационных и широко известных брендов во всем мире, и клиенты всегда находятся в центре его внимания. Мы искренне рады совместной работе с этой компанией», – отметил Алан Хикс, технический директор Manna.

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