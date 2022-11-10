Щодня рф здійснює понад 10 кібератак на стратегічні об’єкти України

10 ноября 2022 г., 8:25

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Свої ракетні удари по енергетичних об’єктах України рф супроводжує потужними кібератаками, щоб спричинити максимальний «блекаут». Проте такі сценарії є прогнозованими, а відтак - не досягають своєї мети. Про це в інтерв’ю виданню «Ліга.НЕТ» заявив начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.



«СБУ постійно блокує кібератаки на обʼєкти енергетики. Саме ця галузь, разом з інфраструктурою і логістикою - пріоритетні цілі для російських спецслужб. Останні обстріли ТЕЦ та ГЕС супроводжувалися і кібератаками. В СБУ очікували на такий сценарій, тому жодна з них не була ефективною», підкреслив Ілля Вітюк.



За його словами, в середньому рф здійснює понад 10 кібератак на Україну за добу. Більшість із них залишаються непоміченими для суспільства, але не для фахівців, які їх локалізують та відбивають.



«Ворог прагне, аби ми опинилися без світла, води, опалення, звʼязку, інтернету. Щоб люди не могли отримати інформацію, звʼязатись з близькими, не могли розплатитися у магазині… Але це вже абсолютно неможливо зараз при такому рівні нашої підготовки та реагування. У найгіршому випадку вони можуть через кібератаку, наприклад, вимкнути електроенергію на деякий час, або якісь сервіси не будуть працювати протягом нетривалого періоду, але ми працюємо, щоб навіть цього не трапилось», наголосив Ілля Вітюк.



З початку повномасштабної агресії рф Департамент кібербезпеки СБУ відбив понад 3,5 тис. кібератак на державні органи влади та критичну інфраструктуру України.

Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада