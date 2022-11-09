Equinix представляє високорозподілений варіант розгортання інстансів з низькою затримкою для VMware Cloud

9 ноября 2022 г., 17:15

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Компанія Equinix, один з найбільших операторів центрів обробки даних, повідомила про співпрацю з VMware.



Нова пропозиція називається VMware Cloud on Equinix Metal. Це розподілений хмарний сервіс, який дозволяє компаніям розгортати більш продуктивні та економічно ефективні додатки, ніж при використанні існуючих варіантів.



Послуга поєднує в собі керовану і підтримувану хмарну інфраструктуру як послугу від VMware з популярною пропозицією «bare-metal-as-a-service ». Це дає перевагу в розширенні хмарних середовищ користувачів VMware в більш розподілені локації, забезпечуючи більш високу продуктивність на периферії.



Equinix - постачальник розподіленої цифрової інфраструктури та послуг колокації. Компанія володіє низкою величезних центрів обробки даних, які розкидані по всьому світу, здає в оренду потужності цих об'єктів компаніям, які хочуть мати більше контролю над інфраструктурою, яку вони використовують. Вона дає своїм клієнтам можливість зробити це, без дорогих інвестицій в серверне обладнання та обладнання для зберігання даних.



Equinix bare-metal-as-a-service - це інфраструктурна пропозиція, яка дозволяє клієнтам розгортати робочі навантаження на серверах, які не мають попередньо встановленої операційної системи. Завдяки цьому клієнти можуть створювати більш індивідуальні конфігурації апаратного забезпечення, ніж це можливо зі звичайною серверною інфраструктурою. Справжньою перевагою цією послуги є її широка розповсюдженість: пропозиції Equinix доступні в більш ніж 240 центрах обробки даних, розташованих в більш ніж 70 найбільших світових мегаполісах.



Клієнти можуть отримати доступ до повного спектра пропозицій віртуалізації VMware, використовуючи при цьому переваги високоспеціалізованої та розподіленої природи серверів Equinix. Це, ймовірно, буде спокусливою пропозицією, оскільки вона обіцяє надзвичайно низьку затримку для корпоративних додатків разом з перевагами продуктивності та перевагами локалізації даних, що означає, що компанії мають повний контроль над тим, де зберігаються різні набори даних. В той самий час, вона пропонує швидке, приватне і низькозатратне підключення до всіх основних загальнодоступних хмарних платформ і сервісів.



В Equinix заявили, що VMware Cloud на Equinix Metal є хорошим вибором для тих, хто використовує інфраструктуру VMware для забезпечення роботи "розумних міст", відеоаналітики, розробки ігор, торгівлі на фінансових ринках в режимі реального часу, роздрібних торгових точок, "інтернету речей" і додатків штучного інтелекту.



Захарі Сміт (Zachary Smith), глобальний керівник відділу послуг периферійної інфраструктури Equinix, вважає, що підприємства шукають більш послідовний досвід роботи з додатками, який охоплює як публічні, так і приватні хмари від ядра до периферії. «Клієнти отримують вигоду від безпечного підключення до своїх критично важливих приватних або локальних середовищ, а також до тисяч хмар, мереж та інших учасників екосистеми, які об'єднані в Equinix», - сказав Сміт.

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