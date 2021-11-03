Управление идентификацией стало серьёзной проблемой для бизнеса во время пандемии

3 ноября 2021 г., 12:35

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В эпоху удалённой работы и привлечения сторонних организаций, управление идентификацией становится всё более сложной задачей для многих предприятий. Связанные с этим проблемы и риски стали темой опроса 1009 ИТ-специалистов, опубликованного сегодня фирмой One Identity.

Более 80% респондентов заявили, что количество идентификаторов, которыми они управляют, увеличилось более чем вдвое из-за пандемии, при этом 25% сообщили о 10-кратном увеличении за этот период.

Подобный рост количества внутренних, партнёрских и клиентских учётных записей в ответ на переход к удалённой работе, известен как расползание (sprawl) идентификационной информации, и считается одним из главных препятствий на пути оптимизации кибербезопасности предприятий.

Более половины респондентов заявили, что они используют свыше 25 различных систем для управления правами доступа, а каждый пятый использует более 100 систем. Вторая проблема — это неупорядоченный подход большинства организаций к обеспечению безопасности личных данных. Чуть более половины опрошенных заявили, что использование множества хранилищ мешает видеть, у кого есть доступ к какой системе.

Как результат, у 85% организаций сотрудники имеют больше привилегий доступа, чем им положено. Это облегчает злоумышленникам проникновение в такие организации. Только 12% ИТ-профессионалов полностью уверены в том, что могут предотвратить атаку, при которой злоумышленники крадут учётные данные сотрудников для получения первоначального доступа.

Каждый второй участник опроса считает, что для лучшего реагирования на меняющиеся рыночные условия необходима сквозная унификация учётных записей. Почти две трети респондентов заявили, что единая платформа управления идентификацией и доступом могла бы упростить им работу.

Кибервымогательство было расценено угрозой 66 процентами опрошенных, за ним следует фишинг (54%). Также были высказаны претензии к безопасности автоматизации роботизированных процессов (RPA) — с проблемами сталкивались 94% из тех, кто внедрил у себя боты RPA.

«Почти каждый день мы видим, как в заголовки газет попадает новый киберинцидент, во многом это происходит из-за того, что организации управляют большим количеством идентификационных данных, чем когда-либо прежде, и не могут получить обо всех них полное представление», — резюмировал Бхагват Сваруп (Bhagwat Swaroop), президент и генеральный директор One Identity.

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