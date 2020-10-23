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«Укртелеком» переводит интернет-абонентов с меди на оптику

23 октября 2020 г., 13:35
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По сообщению «Укртелекома», оператор в партнерстве с одесским интернет-провайдером SOHONET начал переключение своих абонентов с медной технологии доступа к интернету на волоконно-оптическую. Таким образом интернет-пользователи, у которых скорость доступа к сети была до 20 Мбит/с (на технологии АDSL), будут иметь оптический интернет на скорости до 1 Гбит/с.

В этом году на новую технологию планируется переключить более полутысячи одесских абонентов «Укртелекома» в разных районах города. Проект по модернизации продолжится и в следующем году, в течение которого из старой технологии доступа — «по медной телефонной линии» (ADSL) — современные оптические интернет-линии смогут переключиться более трех тысяч одесситов.

«Интернет-провайдер SOHONET имеет разветвленную волоконно-оптическую сеть в Одессе. Использование существующей оптической сети доступа партнера позволяет «Укртелекому» быстро предложить своим абонентам преимущества современного оптического подключения от национального оператора. Такая форма сотрудничества взаимовыгодна для обеих сторон и является перспективной моделью партнерства для других городов Украины », - рассказал Игорь Яремчук, директор по стратегии ОАО «Укртелеком».

«Одну телекоммуникационную сеть могут использовать несколько провайдеров для подключения абонентов и предоставления им услуг. Это тренд данного направления в разных странах. А благодаря нашему партнерству с «Укртелекомом» этот тренд распространяется и в Украине. Стоит заметить, что сеть SOHONET построена по технологии PON и является энергонезависимой, поэтому мы предлагаем партнеру стабильную услугу высокого качества», — прокомментировал Андрей Верди, исполнительный директор SOHONET.

Вместе с этим «Укртелеком» продолжает развивать собственную волоконно-оптическую телекоминфраструктуру в районных центрах и селах Одесской области. Сейчас продолжаются работы по подключению населенных пунктов, где раньше не было проводного интернета вообще. Сообщается, что в этом году уже было проложено почти 300 километров волоконно-оптических линий связи. Благодаря этому к скоростному оптическому интернету подключены 17 населенных пунктов. Всего в Одесской области услугами фиксированного интернета от «Укртелекома» пользуются более чем 130 городах и селах.

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