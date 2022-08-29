Українська компанія Temerland випустила бойових роботів “Гном”

29 августа 2022 г., 17:15

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Компанія Temerland оголосила про випуск бойових роботів власної розробки сімейства "Гном". До нього увійшли пристрої, оснащені 7,62-міліметровим кулеметом, а також робот-камікадзе із протитанковою міною TM-62.



Маючи масу 50 кг, «Гном» – це мобільний повнопривідний пристрій на чотирьох колесах із тихим електродвигуном на 5 кінських сил. Він має дистанційне керування через довгий оптоволоконний кабель. Едуард Троценко, гендиректор і власник Temerland, розповів, що цей міцний і тривкий кабель забезпечує широкосмугове зʼєднання, яке не піддається радіоперехопленню. «Гномом» можна керувати в найагресивнішому середовищі та під час роботи ворожої електроніки», – каже Троценко. Довжина кабелю «Гнома» 2000 метрів, але якщо він порветься, то машина автоматично повертається до визначеного місця. Хоча «Гномом» зазвичай керують дистанційно, він має вбудовану навігацію.



Наявність кулемета дає змогу «Гному» захистити себе, а також він може надати вогневу підтримку в ситуаціях, коли це може бути небезпечно для людей. Інші версії «Гнома» можна використовувати для розв'язання логістичних питань, збору розвідданих, саботажу та інженерних потреб.



Версія «Гном-камікадзе» може доставляти протитанкові міни, сім кілограмів вибухівки у якої знищать найважчий танк. А навіть якщо не вдасться заїхати під нього, розірвавшись поряд, міна завдасть достатньо шкоди, щоб танк не міг їхати далі. «Наша платформа камікадзе має високий коефіцієнт маскування завдяки своєму наднизькому силуету, що робить її ідеальною для раптових атак на проїжджій частині із засідки, де платформа абсолютно непомітна», — сказав Троценко. «Платформа може зустріти ворожий конвой на зайнятих магістралях, а також має здатність знищувати ворожу техніку на будь-якій місцевості».

«Гном-камікадзе» має радіокерування з максимальним віддаленням 1 км, або 2 км з допомогою повторювача.





Перша партія пристроїв вже передана у ЗСУ.

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