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Евгений Куликов

Українці віддають перевагу розважальним соцмережам

5 августа 2022 г., 13:25
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Кількість користувачів соціальних мереж в Україні зросла у порівнянні з минулим роком. Станом на липень соцмережами користується вже близько 76,6% українців. Про це свідчить аналіз GlobalLogic на основі відкритих даних. Більшість українців мають акаунти в розважальних соцмережах, при цьому лише 3,6 млн зареєстровані в LinkedIn – платформі для бізнес-комунікацій та пошуку роботи.

Українці віддають перевагу розважальним соцмережам

Повномасштабне вторгнення рф в Україну призвело до різкого зростання використання соціальних мереж як джерела новин. Серед 76,6% громадян, які використовують соціальні мережі як джерело інформації, 66% обирають Telegram, 61% – YouTube, 58% – Facebook. Важливо зазначити, що опитані могли обрати одразу декілька варіантів відповідей.

Сьогодні в YouTube зареєстровано понад 28 млн українських користувачів, в Instagram – понад 16,1 млн, у Facebook – 15,45 млн. TikTok має понад 10,55 млн користувачів в нашій країні.

При цьому на початку року кількість зареєстрованих українських користувачів LinkedIn становила лише 3,6 млн осіб. Між тим, ІТ-компанії в Україні досить активно використовують LinkedIn для пошуку спеціалістів. Наприклад, понад чверть консультантів GlobalLogic знайшли роботу в компанії саме завдяки LinkedIn.

До речі інтернет-користувачів стає більше не тільки в Україні, але й у світі. За минулий рік кількість користувачів соціальних медіа зросла на 227 млн і станом на початок липня досягла 4,7 млрд. За останні 12 місяців глобальна база користувачів соціальних мереж зросла більш ніж на 5% і становить 59% від загального населення планети.

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